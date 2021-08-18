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    Тренер «Шахтаря» зізнався, що у нього погано з математикою

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    Роберто Де Дзербі задоволений діями гравців своєї команди - Тренер «Шахтаря» зізнався, що у нього погано з математикою
    Роберто Де Дзербі задоволений діями гравців своєї команди
    Фото з відкритих джерел

    Роберто Де Дзербі не зважає на перемогу над «Монако» в першій грі плей-оф Ліги чемпіонів

    Головний тренер «Шахтаря» Роберто Де Дзербі дав характеристику гри команди в першому матчі плей-оф Ліги чемпіонів проти «Монако». Донеччани, нагадаємо, здобули перемогу з рахунком 1:0.

    «Можна сказати так: «Шахтар» – це не «Реал» (Мадрид). У нас молода команда. Ми провели 25 хвилин чудово. Потім втратили кілька м'ячів, а разом з ними й трохи впевненості в собі, – сказав Де Дзербі. – Усі провели чудовий матч. Звісно, ми можемо поліпшити наш фізичний стан, нашу конструкцію, розвиток гри, аби суперник утрачав свої позиції. Наша мета – проводити кожен матч, усі 90 хвилин, у чемпіонаті й у Європі, так, як ми грали перші 25 хвилин».

    Італійський наставник зауважив, що треба готуватися до наступного матчу, який відбудеться 25 серпня. Бо в протистоянні ще нічого не вирішено.

    «Нічого не змінилось. Як і перед матчем, фаворита немає. У мене дуже погано з математикою, тож ми не думатимемо про це. В Україні слід провести відмінний матч, аби потрапити до групи Ліги чемпіонів. Звісно, буде надзвичайно складно, тому що «Монако» приїде з тією ж метою. Водночас «Шахтар» має традиції у Європі, які ми повинні поважати й продемонструвати нашу гру. Коли ми зможемо поліпшити наш фізичний стан, я впевнений, тоді ми зможемо грати 90 хвилин, як перші 25», – підсумував тренер «Шахтаря».

    Переможець пари «Шахтар» – «Монако» зіграє в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

    Тим часом збірна України з футболу отримала нового головного тренера.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів
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    Тренер «Шахтаря» зізнався, що у нього погано з математикою