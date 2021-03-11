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    Українського арбітра покарали за російську мову

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    Віталій Шумський та Микола Кривоносов конфліктували під час матчу - Українського арбітра покарали за російську мову
    Віталій Шумський та Микола Кривоносов конфліктували під час матчу
    фото з відкритих джерел

    Мовний обдусмен зустрівся з головою Української асоціації футболу

    Конфлікт, який мав місце у грі 15 туру чемпіонату України між «Львовом» та «Колосом», між тепер вже колишнім тренером господарів Віталієм Шумським та четвертим арбітром Миколою Кривоносовим, завершився зустріччю мовного омбудсмена Тараса Кременя з головою УАФ Андрієм Павелком. Під час гри, нагадаємо, арбітр відповідав тренеру російською мовою, що Шумського справедливо не влаштовувало. Він отримав попередження він головного арбітра, але, як виявилося, не за те.

    «За результатами перевірки, проведеної Комітетом з етики та чесної гри УАФ, було встановлено, що четвертий арбітр матчу дійсно не спілкувався державною мовою відповідно до вимог ст.34 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Йому та організаторам змагань Комітет виніс попередження та нагадав про необхідність неухильного дотримання вимог мовного закону», - йдеться у матеріалах перевірки.

    У той же час, за інформацією УАФ, «єдиною й безпосередньою підставою попередження головного тренера ФК «Львів» Віталія Шумського був систематичний вияв незгоди з рішенням бригади арбітрів матчу, що є порушенням правил гри IFAB».

    Сам Віталій Шумський раніше повідомив, що отримав попередження за вимогу розмовляти з ним державною мовою.

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      Теги: Андрій Павелко Тарас Кремінь
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