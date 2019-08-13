Нардепа Андрія Павелка викликають в НАЗК



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Андрій Павелко

Народного депутат і президента Федерації футболу України Андрія Павелка чекають в НАЗК 20 серпня

Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує народного депутата Андрія Павелка для надання пояснень.

Його викликають на наступний вівторок, 20 серпня, на 11:00.

Як повідомляє пресслужба відомства, у разі наявності підстав на Павелка буде складено протокол про адміністративні правопорушення:

Щодо нардепа виявлені ознаки порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Нагадаємо, на початку 2019 року НАЗК передало в Печерський райсуд 13 протоколів про адмінправопорушення Андрія Павелка. НАЗК встановило 12 випадків конфлікту інтересів, коли Андрій Павелко у 2017-18 роках лобіював виділення 640 мільйонів гривень на будівництво футбольних майданчиків із штучним покриттям. Штучне покриття за бюджетний кошт надалі закуповувалося у ТОВ «ФФУ продакшн» - комерційної доньки Федерації Футболу України, яку очолює Павелко.

13-м порушенням, встановленим НАЗК, є незаконне входження Павелка до складу ради директорів прибуткової компанії UEFA Events SA.

3 червня 2019 Печерський райсуд визнав, що термін притягнення Андрія Павелка до адмінвідповідальності закінчився, тому провадження по чотирьом протоколам НАЗК підлягає закриттю.