  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Нардепа Андрія Павелка викликають в НАЗК

    • Розсилка
    Андрій Павелко - Нардепа Андрія Павелка викликають в НАЗК
    Андрій Павелко

    Народного депутат і президента Федерації футболу України Андрія Павелка чекають в НАЗК 20 серпня

    Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує народного депутата Андрія Павелка для надання пояснень.

    Його викликають на наступний вівторок, 20 серпня, на 11:00.

    Як повідомляє пресслужба відомства, у разі наявності підстав на Павелка буде складено протокол про адміністративні правопорушення:

    Щодо нардепа виявлені ознаки порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

    Нагадаємо, на початку 2019 року НАЗК передало в Печерський райсуд 13 протоколів про адмінправопорушення Андрія Павелка. НАЗК встановило 12 випадків конфлікту інтересів, коли Андрій Павелко у 2017-18 роках лобіював виділення 640 мільйонів гривень на будівництво футбольних майданчиків із штучним покриттям. Штучне покриття за бюджетний кошт надалі закуповувалося у ТОВ «ФФУ продакшн» - комерційної доньки Федерації Футболу України, яку очолює Павелко.

    Читайте також

    13-м порушенням, встановленим НАЗК, є незаконне входження Павелка до складу ради директорів прибуткової компанії UEFA Events SA.

    3 червня 2019 Печерський райсуд визнав, що термін притягнення Андрія Павелка до адмінвідповідальності закінчився, тому провадження по чотирьом протоколам НАЗК підлягає закриттю.

    Читайте також
    Андрій Павелко НАЗК
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ