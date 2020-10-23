Мовний омбудсмен пропонує звільняти чиновників, які не знають української



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Мовний омбудсмен заявив, що потрібно звільняти чиновників, які не знають української

Кремінь вважає, що всі чиновники повинні продемонструвати, що вони дотримуються законів, зокрема і мовного

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь запропонував звільняти чиновників, які не володіють українською мовою.

Про це він заявив в інтерв'ю Уніан.

Він заявив, що всі чиновники мають продемонструвати, що вони дотримуються законів, зокрема мовного, «якщо ми хочемо називатися цивілізованою країною».

Кремінь вважає, що якщо рівень володіння державною мовою чиновника не відповідає стандартам, його потрібно звільняти.

«Крім того, іспити мають здавати всі - від учня до президента. Це нормальна демократична практика».

Раніше Кремінь виступив за розробку до 2021 року Державної програми з розвитку і освоєння української мови.

Також він говорив те, що необхідно, щоб Кабмін допоміг затвердити програму розвитку, освоєння української мови . На його думку, це один з ключових документів, який дасть інструментарій, яким чином можна буде проводити і роботу з популяризації, і за поясненням основних норм закону про мову, і, звичайно, проводити відповідні дослідження.

В Офісі уповноваженого із захисту державної мови планують створити курси з вивчення української мови за рахунок коштів держбюджету. Центрами для проведення таких курсів могли б стати державні навчальні заклади.