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    Павелко розважається. На матчі Україна – Естонія на центральній трибуні з’явився банер «Суркіс – х…ло»

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    Фрагмент матчу Україна - Естонія - Павелко розважається. На матчі Україна – Естонія на центральній трибуні з’явився банер «Суркіс – х…ло»
    Фрагмент матчу Україна - Естонія
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    Такого на матчах національної команди ще не було

    Сьогодні, 14 листопада, в Запоріжжі збірна України з футболу перемогла в товариському матчі з рахунком 1:0 естонців.

    У першому таймі зустрічі на центральній трибуні з’явилася цікава розтяжка (на фото – вище). Присвячена вона була екс-президентові Федерації футболу України, а нині народному депутатові від опозиційної платформи «За життя» Григорієві Суркісу.

    Ті, хто проходить на стадіони під час міжнародних матчів, добре знають, що полотнища таких великих об’ємів підлягають особливій перевірці. Банерів з лайливими гаслами на трибуни не пропускають. Якщо на це немає волі згори.

    Як відомо, нинішній очільник української асоціації футболу Андрій Павелко не приховує ворожого ставлення до попередника, якому «хтось анонімний» присвятив текстовик.

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    Григорій Суркіс Збірна України Андрій Павелко
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