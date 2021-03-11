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    «Шахтар» отримав запит з Італії на трансфер юного воротаря Трубіна

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    Анатолій Трубін дебютував на високому рівні в 17 років - «Шахтар» отримав запит з Італії на трансфер юного воротаря Трубіна
    Анатолій Трубін дебютував на високому рівні в 17 років
    фото з вільних джерел

    Голкіпер дебютував у Лізі чемпіонів і має нагоду вперше зіграти за національну збірну

    Анатолій Трубін, який у 19-річному віці дебютував у воротах у Лізі чемпіонів, є, за підрахунками авторитетного порталу Transfermarkt, найдорожчим молодим воротарем світу. Його гра не залишилася непоміченою за кордоном, і кілька клубів проявляють серйозний інтерес до придбання його трансферу. Про це повідомив асистент директора з футболу «Шахтаря» Карло Ніколіні.

    «По Трубіну ми вже отримали пропозиції не тільки від італійських команд. Два надійшло від італійських клубів, але це не «Мілан». Ми їх відхилили, бо пропонували навіть не половину того, скільки може коштувати Трубін. Трубіна можна оцінити, враховуючи, що це дуже молодий воротар з досвідом гри в Лізі чемпіонів і Лізі Європи», - наводить слова Ніколіні TMW.

    Анатолій дебютував за «Шахтар» в 17-річному віці в грі чемпіонату України проти «Маріуполя». За два роки став дворазовим переможцем Прем’єр-ліги та володарем національного Кубку.

    У Лізі чемпіонів дебютував в жовтні минулого року в гостьовому маті проти мадридського «Реала», який «гірники» виграли – 3:2.

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    Теги: ФК «Шахтар» Анатолій Трубін Карло Ніколіні
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