Українського баскетболіста названо серед головних надій чемпіонату Європи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ілля Здирка в атаці ФБУ

Кадетська збірна України U-16 стартує на чемпіонаті Європи

Чоловіча кадетська збірна України U-16 під керівництвом Андрія Харчинського стартує 8 серпня на чемпіонаті Європі в дивізіоні В, який триватиме в чорногорській Подгориці до 17 серпня.



Традиційно напередодні змагань ФІБА називає головні надії змагань, на які варто звернути увагу. Цього разу до переліку таких талантів ввійшов і атакуючий захисник Ілля Здирка зі столичного «КСЛІ-Київ-Баскет».



Втім у нашого гравця буде дуже велика конкуренція. Лише у групі збірної України ФІБА також вирізняє серед найперспективніших Густава Кнудсена з Данії, Андрія Грбовича та Стефана Вукчевича з Чорногорії, Ніколо Ісотту зі Швейцарії.





На груповому етапі збірна Україна гратиме проти Данії, Чорногорії, Швейцарії, Ісландії та Білорусі.