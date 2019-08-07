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    Українського баскетболіста названо серед головних надій чемпіонату Європи

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    Ілля Здирка в атаці - Українського баскетболіста названо серед головних надій чемпіонату Європи
    Ілля Здирка в атаці
    ФБУ

    Кадетська збірна України U-16 стартує на чемпіонаті Європи

    Чоловіча кадетська збірна України U-16 під керівництвом Андрія Харчинського стартує 8 серпня на чемпіонаті Європі в дивізіоні В, який триватиме в чорногорській Подгориці до 17 серпня.

    Традиційно напередодні змагань ФІБА називає головні надії змагань, на які варто звернути увагу. Цього разу до переліку таких талантів ввійшов і атакуючий захисник Ілля Здирка зі столичного «КСЛІ-Київ-Баскет».

    Втім у нашого гравця буде дуже велика конкуренція. Лише у групі збірної України ФІБА також вирізняє серед найперспективніших Густава Кнудсена з Данії, Андрія Грбовича та Стефана Вукчевича з Чорногорії, Ніколо Ісотту зі Швейцарії.

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    На груповому етапі збірна Україна гратиме проти Данії, Чорногорії, Швейцарії, Ісландії та Білорусі.

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