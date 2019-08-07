Українського баскетболіста названо серед головних надій чемпіонату Європи
Кадетська збірна України U-16 стартує на чемпіонаті Європи
Чоловіча кадетська збірна України U-16 під керівництвом Андрія Харчинського стартує 8 серпня на чемпіонаті Європі в дивізіоні В, який триватиме в чорногорській Подгориці до 17 серпня.
Традиційно напередодні змагань ФІБА називає головні надії змагань, на які варто звернути увагу. Цього разу до переліку таких талантів ввійшов і атакуючий захисник Ілля Здирка зі столичного «КСЛІ-Київ-Баскет».
Втім у нашого гравця буде дуже велика конкуренція. Лише у групі збірної України ФІБА також вирізняє серед найперспективніших Густава Кнудсена з Данії, Андрія Грбовича та Стефана Вукчевича з Чорногорії, Ніколо Ісотту зі Швейцарії.
На груповому етапі збірна Україна гратиме проти Данії, Чорногорії, Швейцарії, Ісландії та Білорусі.