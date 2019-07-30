Російського боксера Ковальова зняли з літака через домагання до жінки



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Сергій Ковальов

В 2018 році американська актриса і модель Джеймі Фронтз звинуватила Ковальова в застосуванні насильства після того, як вона проігнорувала його залицяння

Портал The Athletic повідомляє, що чемпіон WBO в напівважкій вазі росіянин Сергій Ковальов 15 липня був знятий з внутрішнього рейсу з Майамі в Лос-Анджелес нза неналежну поведінку щодо однієї з пасажирок.

Згідно з протоколом, що є у розпорядженні порталу, жінка звинуватила боксера в тому, що він схопив її за руку, поцілував і обсипав її купюрами, також повідомляється, що Ковальов конфліктував з іншими пасажирами. Жінка плакала і заявила авіаперсоналу, що відчуває себе «незатишно і небезпечно», після чого Ковальова зняли з рейсу на неналежну поведінку.

Варто зазначити, що ніякого розслідування щодо інциденту не проводилося.

Нагадаємо, що в минулому році американська актриса і модель Джеймі Фронтз звинуватила Ковальова в застосуванні насильства після того, як вона проігнорувала його залицяння. Вона також подала 8-ми мільйонний цивільний позов проти боксера. Ковальов не визнав свою провину в ході судового засідання в серпні минулого року, і це справа ще розглядається судом в США.

27 серпня в Челябінську Ковальов проведе титульний бій проти обов'язкового претендента британця Ентоні Ярду.