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    Російського боксера Ковальова зняли з літака через домагання до жінки

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    Сергій Ковальов - Російського боксера Ковальова зняли з літака через домагання до жінки
    Сергій Ковальов

    В 2018 році американська актриса і модель Джеймі Фронтз звинуватила Ковальова в застосуванні насильства після того, як вона проігнорувала його залицяння

    Портал The Athletic повідомляє, що чемпіон WBO в напівважкій вазі росіянин Сергій Ковальов 15 липня був знятий з внутрішнього рейсу з Майамі в Лос-Анджелес нза неналежну поведінку щодо однієї з пасажирок.

    Згідно з протоколом, що є у розпорядженні порталу, жінка звинуватила боксера в тому, що він схопив її за руку, поцілував і обсипав її купюрами, також повідомляється, що Ковальов конфліктував з іншими пасажирами. Жінка плакала і заявила авіаперсоналу, що відчуває себе «незатишно і небезпечно», після чого Ковальова зняли з рейсу на неналежну поведінку.

    Варто зазначити, що ніякого розслідування щодо інциденту не проводилося.

    Нагадаємо, що в минулому році американська актриса і модель Джеймі Фронтз звинуватила Ковальова в застосуванні насильства після того, як вона проігнорувала його залицяння. Вона також подала 8-ми мільйонний цивільний позов проти боксера. Ковальов не визнав свою провину в ході судового засідання в серпні минулого року, і це справа ще розглядається судом в США.

    27 серпня в Челябінську Ковальов проведе титульний бій проти обов'язкового претендента британця Ентоні Ярду.

    США бокс жінка WBO
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