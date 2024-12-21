Українського легкоатлета відсторонили від змагань через порушення антидопінгових правил

Кокошко утримує найкращий результат у історії України в дисципліні у приміщенні – 21.84 м

Причиною відсторонення Кокошка є пропуск трьох позазмагальних допінг-тестів за календарний 2024 рік

Штовхальник ядра Роман Кокошко отримав відсторонення через порушення антидопінгових правил. Про це повідомила організація по боротьбі проти допінгу у легкій атлетиці (Athletics Integrity Unit).

Причиною відсторонення Кокошка є пропуск трьох позазмагальних допінг-тестів за календарний 2024 рік. За правилами організації, відмова від трьох допінг-проб дорівнює позитивному тестуванню на заборонені речовини.

Наразі Кокошко перебуває перед тимчасовим відстороненням. За подібні порушення передбачається дискваліфікація від 1 до 2 років. При цьому легкоатлет має право подати апеляцію на рішення інстанції.

Кокошко утримує найкращий результат у історії України в дисципліні у приміщенні – 21.84 м на чемпіонаті Європи у 2023 році. На своїх останніх міжнародних змаганнях – Олімпіаді-2024 – Роман не зміг подолати кваліфікацію у фінал штовхання ядра й посів 22-ге місце.

28-річний Роман Кокошко виграв три медалі чемпіонату України у штовханні ядра: «золото» у 2019 році, «срібло» у 2021-му й «бронза» у 2017 році. Також здобув три бронзові (2018, 2019, 2020) й срібну (2021) нагороди на чемпіонатах України у приміщенні.

Здобув «бронзу» на чемпіонаті Європи-2023 у приміщенні, також має золоту медаль Кубка Європи-2023 з метання та штовхання.

Нагадаємо, півзахисник «Челсі» та зірка збірної України з футболу Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг. Спортсмену загрожує до чотирьох років дискваліфікації.

Наразі його тимчасово відсторонили від футболу.