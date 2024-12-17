У зірки збірної України з футболу знайдено заборонену речовину під час допінг-тесту

Мудрику загрожує до чотирьох років дискваліфікації

Півзахисник «Челсі» та зірка збірної України з футболу Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг. Про це повідомляє спортивне видання Tribuna.com.

«У пробі «А» футболіста виявили заборонену речовину. Допінг-пробу, яка дала позитивний результат, взяли у Мудрика наприкінці жовтня. Очікується, що найближчими днями буде також відкрита проба «B», – йдеться у матеріалі.

Яку саме заборонену речовину знайшли в організмі – не уточнюється.

Видання звернулося за коментарем до самого Мудрика та до його менеджера. Наразі відповіді ще немає.

UA-Football пише, що Мудрику загрожує до чотирьох років дискваліфікації.

Нагадаємо, що Мудрик відіграв за «Челсі» 73 матчі у всіх турнірах. Футболіст відзначився 19 результативними діями. Востаннє він виходив на поле 28-го листопада у матчі Ліги конференцій проти «Гайденгайма», а до заявки лондонського клубу потрапляв на початку грудня.