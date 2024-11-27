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Тренери зі спортивної гімнастики пішли проти Стелли Захарової відкритими листами

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Тренери зі спортивної гімнастики пішли проти Стелли Захарової відкритими листами
Стелла Захарова спростовувала обвинувачення тренерів та спортсменів
фото з відкритих джерел

Українські тренери вважають, що Захарова руйнує гімнастику

Тренери зі спортивної гімнастики у відкритих листах виступили з критикою діяльності віцепрезидента української федерації спортивної гімнастики Стелли Захарової. Листи опублікував сайт «Трибуна».

Зокрема, головний тренер чоловічої збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський навів приклад, коли за керівництва Захарової за кордон виїхав старший тренер жіночої збірної з гімнастики і не повернувся. Окрім того, Сартинський заявив, що під час чемпіонату Європи, який відбувся у квітні 2024 року в Італії, Захарова вимагала зняти гімнасту Іллю Ковтуна з командного фіналу. Якби це сталося, Україна не виграла б золоту медаль.

Старший тренер Іван Головін закидає віцепрезидентці гімнастичної федерації відсутність допомоги молодим спортсменам і те, що спортсмени їздять на змагання за свій кошт. Старший тренер Сергій Попов навів приклад, коли гімнастів Володимира Костюка та Івана Рудого не пустили на змагання за кордон, хоча змагання були дуже важливими.

Заслужений тренер України Едвард Добровольський також написав листа із критикою зокрема того факту, що Захарова виступає за омолодження збірної. «Мене дуже образило, що самовдоволена чемпіонка Олімпійських ігор-1980 нині не сприяє покращенню результатів роботи в гімнастиці, а навпаки завдає тільки шкоди й руйнувань. Я згадую, як сказав наш легендарний гімнаст Борис Шахлін щодо турнірів, які проводила Стелла Захарова: «Вона більше любить себе в гімнастиці як організатор турнірів, ніж саму гімнастику», – сказав Добровольський.

Як повідомляв «Главком», раніше гімнаст Олег Верняєв обвинуватив керівництво української федерації гімнастики у корупції. Пізніше українські гімнасти Назар Чепурний, Володимир Костюк та Іван Рудий приєдналися до звернення Верняєва і висловили невдоволення діями керівництва Федерації гімнастики України. Причиною стали корупція та заборона на виїзд спортсменів на міжнародні змагання.

Стелла Захарова на своїй сторінці у Facebook відреагувала на критику і заявила, що усі обвинувачення не мають доказів.

До слова, у жовтні 2024 року журналістське розслідування виявило, що цьогорічний чемпіонат України зі спортивної гімнастики став найдорожчим спортивним змаганням на території України з тих, які фінансуються держбюджетом з початку повномасштабної війни. Його кошторис – понад 8,5 млн грн. Організатором проведення змагання була Стелла Захарова.

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Теги: Стелла Захарова тренер спорт легка атлетика

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