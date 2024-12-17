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Мудрика тимчасово відсторонили від футболу

Анастасія Ковальова
glavcom.ua
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Мудрика тимчасово відсторонили від футболу
фото з відкритих джерел

Відомі нові подробиці щодо ситуації з позитивним тестом на допінг у вінгера Челсі Михайла Мудрика

Мудрика тимчасово відсторонили від футболу після позитивного допінг-тесту від Футбольної асоціації Англії (FA). Про це повідомляє The Times.

У серпні Мудрик пройшов тест, і він виявився негативним, але вже наступний дав позитивний результат на заборонену речовину. Михайло стверджує, що після серпневого тесту у своєму розпорядку дня нічого не змінив.

Речовина, яку виявили в нього, заборонена в Британії, тож Мудрик вважає, що вона могла потрапити до організму під час перебування за кордоном. Наразі Челсі проводить власне розслідування, а Мудрик співпрацює з клубом.

Зауважимо, що Згідно з правилами FA, гравця мають право тимчасово відсторонити, надаючи йому змогу пояснення до ухвалення остаточного рішення.

Нагадаємо, що півзахисник «Челсі» та зірка збірної України з футболу Михайло Мудрик здав позитивний тест на допінг. 

Футболіст збірної України Михайло Мудрик підтвердив, що здав позитивний тест на наявність в організмі заборонених речовин. 23-річний вінгер лондонського «Челсі» зазначив, що ситуація стала для нього шокуючою, адже він ніколи не приймав допінг.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ допінг Михайло Мудрик

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