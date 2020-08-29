Аргентинський захисник потрапив до сфери інтересів «Динамо»



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Футболіст «Тальерес» Годой Світлина - elfutbolero.us

«Динамо» вже зробило запит стосовно гравця з Аргентини

Захисник Тальерес Леонардо Годой потрапив в сферу інтересів київського «Динамо», стверджує портал El Futbolero.

25-річний аргентинець отримав багато різних пропозицій про трансфер. Зокрема, в його послугах зацікавлені клуби з США, Туреччини, ФК «Естудіантес» і київське «Динамо», яке вже зробило запит.

Контракт Годоя з ФК «Тальерес» розрахований до літа 2021 року він забив шість голів і зробив вісім результативних пасів в 84 матчах за клуб.

Примітно, що авторитетний ресурс Transfernarkt оцінює вартість футболіста в 2,8 млн євро.

Додамо, крайнього сезону «біло-сині» в останньому турі зуміли втримати друге місце в чемпіонаті України. На один бал кияни обігнали луганську «Зорю».