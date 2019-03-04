Екс-нападник «Шахтаря» і «Динамо» приніс своїй команді перемогу в чемпіонаті Туреччини (відео)
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Олександр Гладкий грає за «Адана Демірспор» лише місяць і вже цілує емблему
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Олександр Гладкий зараз представляє «Адана Демірспор»
Колишній нападник «Шахтаря», «Динамо», «Дніпра», «Металіста», «Карпат», «Харкова» Олександр Гладкий відзначився голом у матчі другого за рангом чемпіонату Туреччини.
«Адана Демірспор» українця переміг на виїзді 2:1 «Ескішехіспор». Гладкий вразив ворота опонентів на 75-й хвилині.
Olexandr Gladky has scored in Eskişehirspor 1-2 Adana Demirspor! pic.twitter.com/3IPfP852FS— Leonid Istrati (@LIstrati) 2 березня 2019 р.
Після 24-х турів «Адана Демірспор» посідає у турецькій першій лізі восьме місце. Команда має 37 очок, тоді як лідер, «Денізліспор» - 50. «Ескішехіспор» з 25-ма пунктами йде 14-м з 18-ти команд.
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