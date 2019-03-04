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    Екс-нападник «Шахтаря» і «Динамо» приніс своїй команді перемогу в чемпіонаті Туреччини (відео)

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    Олександр Гладкий грає за &laquo;Адана Демірспор&raquo; лише місяць і вже цілує емблему - Екс-нападник «Шахтаря» і «Динамо» приніс своїй команді перемогу в чемпіонаті Туреччини (відео)
    Олександр Гладкий грає за «Адана Демірспор» лише місяць і вже цілує емблему
    Фото з соцмереж

    Олександр Гладкий зараз представляє «Адана Демірспор»

    Колишній нападник «Шахтаря», «Динамо», «Дніпра», «Металіста», «Карпат», «Харкова» Олександр Гладкий відзначився голом у матчі другого за рангом чемпіонату Туреччини.

    «Адана Демірспор» українця переміг на виїзді 2:1 «Ескішехіспор». Гладкий вразив ворота опонентів на 75-й хвилині.

    Після 24-х турів «Адана Демірспор» посідає у турецькій першій лізі восьме місце. Команда має 37 очок, тоді як лідер, «Денізліспор» - 50. «Ескішехіспор» з 25-ма пунктами йде 14-м з 18-ти команд.

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