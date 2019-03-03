У вогні: «Карпати» програли «Дербі ненависті» «Львову» через гол у власні ворота (відео)



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Ультрас «Карпат» традиційно були на рівні. А ось команда... Фото з соцмереж

Долю принципового протистояння вирішив автогол Аді Мегреміча

Навколо цього поєдинку команд нижньої частини таблиці у рамках 20-го туру української Прем’єр-ліги впродовж цього тижня панував небувалий ажіотаж. Апогеєм «підготовки» до «Дербі ненависті» стало оприлюднення скандального відео, на якому віце-президент «Карпат» Олег Смалійчук у компанії ультрас співає пісню з матюччям на адресу суперників. Наслідком появи ролика стала відставка функціонера.

Власне, не дивно, що під час гри атмосфера на полі і особливо на трибунах теж була вельми напруженою. Ультрас «Карпат» використали десятки фаєрів і петард, двічі арбітрові Юрієві Можаровському доводилося переривати гру. До основних 90-та рефері додав 11 хвилин.

«Карпати» - «Львів» - 0:1

Гол: 0:1 – Мегреміч (35, автогол)

«Карпати»: Кучинський – Сандохадзе, Папа Ґуйє, Мегреміч – М’якушко, Роман Толочко, Онґла, Роман Слива – Мар’ян Швед, Дебелко (Понде, 53), Франціско Ді Франко (к) (Карім Йода, 69). Тренер – Фабрі Ґонсалес

«Львів»: Олександр Бандура – Адамюк, Борзенко (к), Парамонов, Насонов – Володимир Приймак, Мартан (Жонатан, 77) – Хосе Віктор, Ліпе Велозо (Мурільо, 82), Бруно Дуарте (Альваро Тавареш, 90+9) – Педро Феррейра. Тренер – Юрій Бакалов

Судді: Можаровський (Львів) – Чортоляс (Херсон), Денис Шудрик (Сімферополь)

Попередження: Роман Слива (24), Папа Ґуйє (32), Франціско Ді Франко (38), М’якушко (72) – Мартан (38), Володимир Приймак (44), Бруно Дуарте (90+5), Олександр Бандура (90+10)

3 березня. Львів. Стадіон «Україна»

Долю поєдинку вирішив автогол центрального оборонця «Карпат» Аді Мегреміча, котрий вибивав м’яч після навісу зліва настільки незґрабно, що поцілив у кут власних воріт.

Карпати - Львів. Автогол Мегреміча

Після цієї перемоги «Львів» став реальним претендентом на місце у першій шістці. Команда має 26 очок і йде восьмою, тоді як «Маріуполь», який після сьогоднішньої нічиєї з «Олександрією» має 28 пунктів, посідає п’яту позицію, а «Ворскла» і «Десна» після поразок у цьому турі набрали по 27 очок.

«Карпати» з 20-ма пунктами наразі дев’яті.