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Результати перших матчів 1/4 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Результати перших матчів 1/4 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій
«Манчестер Юнайтед» та «Ліон» зіграли внічию з двома голами у останні 10 хвилин матчу
фото: Reuters

Матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій відбудуться у четвер, 17 квітня

У другому та третьому за силою єврокубковових турнірах – Лізі Європи та Лізі конференцій – відбулись перші матчі 1/4 фіналу. Усі поєдинки пройшли у один день, четвер, 10 квітня.

На чвертьфінальній стадії плей-оф в обох турнірах загалом змагаються 16 клубів. Серед них одна команда українця – «Челсі» Михайла Мудрика, який у Лізі конференції протистояв польській «Легії». Сам вінгер продовжує не грати за лондонців після позитивного допінг-тесту в листопаді.

Що відбулось у перших матчах 1/4 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій

Лише один поєдинок чвертьфіналу Ліги Європи завершився перемогою однієї з команд з різницею у більш ніж один гол: норвезький «Буде-Глімт» здолав італійський «Лаціо» вдома з рахунком 2:0.

«Манчестер Юнайтед» та «Ліон» зіграли у результативну нічию: на 88-й хвилині, за рахунку 1:1, «манкуніанці» вийшли вперед завдяки голу Джошуа Зіркзі, проте Раян Шеркі на останній компенсованій хвилині приніс французькій команді нічию – 2:2.

Ще два протистояння у ЛЄ не виявили переможця: англійський «Тоттенгем» зіграв унічию з «Айнтрахтом» з Франкфурта, а «Атлетік», попри чисельну більшість – з «Рейджерсом».

«Челсі» Михайла Мудрика відкривав програму чвертьфіналів Ліги конференцій проти «Легії». »Сині» здобули розгромну перемогу на виїзді завдяки зокрема дублю Ноні Мадуеке – 3:0.

Ще два поєдинки Ліги конференцій завершилися перемогами виїзних команд: фіналіст змагань в 2024-му «Фіорентина» здолала дебютанта турніру словенське «Цельє», а австрійський «Рапід» обіграв шведський «Юргорден».

Іспанський «Бетіс» продовжив свою дев'ятиматчеву серію без поразок, здолавши вдома польську «Ягелонію».

Ліга Європи 2024/25: усі результати перших матчів 1/4 фіналу

  • «Буде-Глімт» (Норвегія) – «Лаціо» (Італія) 2:0
  • «Тоттенгем» (Англія) – «Айнтрахт» Франкфурт (Німеччина) 1:1
  • «Рейнджерс» (Шотландія) – «Атлетік» (Іспанія) 0:0
  • «Ліон» (Франція) – «Манчестер Юнайтед» (Англія) 2:2

Ліга конференцій 2024/25: усі результати перших матчів 1/4 фіналу

  • «Легія» (Польща) – «Челсі» (Англія) 0:3
  • «Бетіс» (Іспанія) – «Ягеллонія» (Польща) 2:0
  • «Цельє» (Словенія) – «Фіорентина» (Італія) 1:2
  • «Юргорден» (Швеція) – «Рапід» (Австрія) 0:1

Матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи та Ліги конференцій відбудуться у четвер, 17 квітня.

Чинним переможцем Ліги Європи є італійська «Аталанта», яка у 2024 році здолала німецький «Баєр» (3:0).

Фінал Ліги Європи сезону 2024/25 відбудеться 21 травня. Вирішальний матч турніру прийматиме стадіон «Сан Мамес» в іспанському Більбао.

У минулому сезоні Лігу конференцій виграв грецький «Олімпіакос», який у фіналі здолав «Фіорентину» з рахунком 1:0.

Фінал Ліги конференцій у 2025 році пройде 28 травня в Варшаві.

Джерело
Теги: Ліга Європи Ліга конференцій НОВИНИ ФУТБОЛУ

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