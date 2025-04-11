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Дружина голкіпера «Шахтаря» різко розкритикувала українців, які слухають пісню «Homay»

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Дружина голкіпера «Шахтаря» різко розкритикувала українців, які слухають пісню «Homay»
Ay Yola – це російський гурт з Башкортостану, РФ, який був заснований у 2024 році

Дарина Різник не добирала слів

Дружина воротаря «Шахтаря» і збірної України Дмитра Різника Дарина Різник на своїй сторінці в Instagram розкритикувала українців, що слухають пісню «Homay» російського гурту Ay Yola. Про це повідомляє «Главком».

«З такими українцями і м***алів не треба. Бо це к******ий гурт, який допомагає РФ армії знищувати нас. Їх учасники відкривають збори «для поддержкі сваіх людей», – написала Дарина в Instagram.

Нагадаємо, у TikTok останнім часом шириться пісня «Homay» від російської групи Ay Yola, а також вона є дуже популярною серед молоді. Більшість людей не знає про те, що це російська пісня, через те, що вона співається башкирською мовою.

Прослуховування цього треку конвертуються у гроші, які йдуть на російську армію. Про це говорить у своєму пості дитяча письменниця, педагог, мовна активістка Лариса Ніцой.

«Українські батьки! Покажіть це своїм дітям. Пришліть їм на телефони. Проведіть роботу. Не дорікайте, а попросіть ваших дітей провести роботу з однолітками. Їхній безвідповідальний перегляд повертається їм же бумерангом! Сприяє прильотам на їхні ж голови московитських ракет», – пише фахівчиня.

Також до публікації вона додає скриншот з рашистського акаунта, який радіє тому, що пісня Homay – Ay Yola посіла 1 місце в українському чарті на Apple Music. Він також зазначає, що всі гроші за цю пісню будуть перетворені у фугасні авіабомби, а також російські БПЛА «Герань».

Дружина голкіпера «Шахтаря» різко розкритикувала українців, які слухають пісню «Homay» фото 1

Що відомо про гурт Ay Yola?

Ay Yola – це російський гурт з Башкортостану, РФ, який був заснований у 2024 році. У склад входять: Адель Шайхітдінова, Руслан Шайхітдінов, Ринат Рамазанов.

За даними росЗМІ, гурт підтримує війну РФ проти України. Зокрема, фронтмен групи збирав гроші на потреби російської армії, а його брат пішов воювати на фронт.

Зауважимо, що пісня гурту Ay Yola очолила рейтинг українського Apple Music у той самий час, коли в Кривому Розі прощалися із дітьми, яких вбила Росія.

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Теги: Дмитро Різник НОВИНИ ФУТБОЛУ пісня

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