Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Анчелотті хоче, щоб «Реал» купив чотирьох футболістів перед новим сезоном – ЗМІ

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Анчелотті хоче, щоб «Реал» купив чотирьох футболістів перед новим сезоном – ЗМІ
Згідно з інформацією джерела, Анчелотті вимагав посилення оборонної лінії ще перед початком цього сезону
фото: УЄФА

Італійський фахівець хоче придбати двох захисників та двох півзахисників

Головний тренер мадридського «Реала» Карло Анчелотті назвав керівництву клубу основні трансферні цілі на літо 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.es.

Італійський фахівець хоче придбати двох захисників та двох півзахисників. Усі кандидатури Анчелотті представляють АПЛ. Це Вільям Саліба («Арсенал»), Мануель Аканджі («Манчестер Сіті»), Алексіс Макалістер («Ліверпуль») та Сандро Тоналі («Ньюкасл»).

Контракти Саліби та Аканджі діють до літа 2027 року, а Макалістер та Тоналі мають контракти до літа 2028-го.

Згідно з інформацією джерела, Анчелотті вимагав посилення оборонної лінії ще перед початком цього сезону і виступав проти перенасичення складу зірковими нападниками.

Нагадаємо, визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

  • «Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»
  • «Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.

Теги: Карло Анчелотті НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Реал (Мадрид)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Алієву одягли кайданки
У Києві затримано відомого футболіста
12 квiтня, 17:59
Інцидент стався біля стадіону «Монументаль» у Сантьяго
У Чилі два вболівальники загинули біля стадіону перед матчем Кубка Лібертадорес
11 квiтня, 18:22
На дітей – учасників змагань чекає багато цікавих подій та подарунків
В Україні відновлюється масштабний дитячий футбольний турнір «Шкільний м’яч»
11 квiтня, 16:40
Суперкомп'ютер Opta оцінює шанси лондонців на перемогу у турнірі у 27,8%
Суперкомп'ютер назвав головних фаворитів Ліги чемпіонів
10 квiтня, 20:16
Україна не змогла пробитися на Євро-2025
Молодіжна жіноча збірна України завершила виступ у відборі Євро-2025
8 квiтня, 20:29
У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей
ЗСУ ліквідували ексгравця молодіжної збірної України з футзалу
5 квiтня, 23:15
Для Довбика це перше потрапляння до переліку претендентів на звання найкращого гравця місяця у Серії А
Довбик претендує на звання найкращого гравця Серії А в березні: як проголосувати
3 квiтня, 20:52
Іццо дебютував у складі збірної Італії у 2019 році
Звинувачення ексфутболіста збірної Італії у зв'язках із мафією: суд виніс вирок
29 березня, 10:21
Перес щедро винагородив гравців свого клубу за перемогу над принциповим суперником
Президент «Реала» заплатив 250 тис. євро кожному гравцю клубу за прохід «Атлетіко»
26 березня, 15:10

Новини

Вперше в історії відбудеться пряма трансляція Конгресу УАФ
Вперше в історії відбудеться пряма трансляція Конгресу УАФ
Сопіт здобула срібло молодіжного чемпіонату Європи з фехтування
Сопіт здобула срібло молодіжного чемпіонату Європи з фехтування
Чемпіонат світу зі снукеру: результати всіх партій першого раунду
Чемпіонат світу зі снукеру: результати всіх партій першого раунду
Анчелотті хоче, щоб «Реал» купив чотирьох футболістів перед новим сезоном – ЗМІ
Анчелотті хоче, щоб «Реал» купив чотирьох футболістів перед новим сезоном – ЗМІ
Стала відома нова ймовірна дата бою-реваншу між Усиком та Дюбуа
Стала відома нова ймовірна дата бою-реваншу між Усиком та Дюбуа
Очільник МВС Чехії запропонував Гашеку державний захист після погроз Медведєва
Очільник МВС Чехії запропонував Гашеку державний захист після погроз Медведєва

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 квітня: ситуація на фронті
75K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 квітня 2025
42K
Вибори Папи Римського. Засуджений кардинал вимагає взяти участь у конклаві
28K
Президент Чехії виступив проти скасування викладання російської мови в школах
15K
Чоловік Світоліної дав інтерв'ю російським пропагандистам
13K
Індія перекрила річку Інд у напрямку Пакистану – ANI

Новини

25 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
24 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
РФ атакувала автобус в Марганці. У Лондоні пройшла зустріч коаліції охочих. Головне за 23 квітня
23 квiтня, 21:10
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
23 квiтня, 15:55
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 квiтня, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua