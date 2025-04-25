Анчелотті хоче, щоб «Реал» купив чотирьох футболістів перед новим сезоном – ЗМІ

Згідно з інформацією джерела, Анчелотті вимагав посилення оборонної лінії ще перед початком цього сезону

Італійський фахівець хоче придбати двох захисників та двох півзахисників

Головний тренер мадридського «Реала» Карло Анчелотті назвав керівництву клубу основні трансферні цілі на літо 2025 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sport.es.

Італійський фахівець хоче придбати двох захисників та двох півзахисників. Усі кандидатури Анчелотті представляють АПЛ. Це Вільям Саліба («Арсенал»), Мануель Аканджі («Манчестер Сіті»), Алексіс Макалістер («Ліверпуль») та Сандро Тоналі («Ньюкасл»).

Контракти Саліби та Аканджі діють до літа 2027 року, а Макалістер та Тоналі мають контракти до літа 2028-го.

Згідно з інформацією джерела, Анчелотті вимагав посилення оборонної лінії ще перед початком цього сезону і виступав проти перенасичення складу зірковими нападниками.

Нагадаємо, визначилися всі півфіналісти Ліги чемпіонів.

«Реал» Мадрид – «Арсенал» 1:2 (1:5 за сумою двох матчів)

«Реал» Мадрид не зміг подолати «Арсенал» у матчі-відповіді на «Сантьяго Бернабеу», поступившись з рахунком 1:2. Після поразки 0:3 в першій грі, мадридці спробували створити камбек, однак тактична майстерність «Арсенала» виявилася на висоті.

Арсенал перший гол забив саме зусиллями Букаю Саки, який вразив ворота в першому таймі. Вінісіус Жуніор зміг зрівняти рахунок для «Реала», але вже в кінці матчу Габріель Мартінеллі забив другий гол, що вивело «Арсенал» до півфіналу.

Загальний рахунок двоматчевого протистояння – 5:1 на користь лондонців. Це перший вихід «Арсенала» до півфіналу Ліги чемпіонів з 2009 року.

«Інтер» Мілан – «Баварія» Мюнхен 2:2 (4:3 за сумою двох матчів)

«Інтер» Мілан зіграв внічию з «Баварією» 2:2 у матчі-відповіді, і це дало італійцям загальну перемогу з рахунком 4:3 за сумою двох матчів. У першій грі «Інтер» здобув мінімальну перемогу 2:1, що створило невелику перевагу перед домашнім матчем.

1/2 фіналу Ліги чемпіонів

«Арсенал» – «Парі Сен-Жермен»

«Інтер» Мілан – «Барселона»

Перші матчі півфіналу відбудуться 29 і 30 квітня 2025 року, а матчі-відповіді – 6 і 7 травня 2025 року. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 31 травня 2025 року на «Альянц Арені» в Мюнхені.