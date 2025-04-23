Кудічіні у 2023 році грав у благодійному поєдинку на підтримку України

Кудічіні був одноклубником Андрія Шевченка у «Челсі»

У РФ стверджують, що колишній голкіпер «Челсі» Карло Кудічіні і колишній голкіпер «Парми» Себастьян Фрей стали першими учасниками збірної «Легенд Європи» в товариській грі проти ЦСКА. Про це повідомляє «Главком».

Telegram-канал московського клубу зазначає, що 18 травня ЦСКА у Москві проведе матч, присвячений 20-річчю перемоги в Кубку УЄФА.

51-річний Кудічіні захищав ворота «Челсі» в європейській кампанії 2004/05. 45-річний Фрей був головним воротарем «Парми» в сезоні 2004/2005, зіграв 41 матч у всіх турнірах.

Команду суперника складуть представники клубів, з якими ЦСКА грав у Кубку УЄФА-2005: «Челсі», «Бенфіка», «Парма», «Осер», «ПСЖ», «Бенфіка», «Партизан» і «Порту».

Варто зазначити, що Кудічіні був одноклубником Андрія Шевченка у «Челсі». Також італійський голкіпер у 2023 році грав у благодійному поєдинку на підтримку України.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.