Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У Росії анонсували участь ексодноклубника Шевченка у товариській грі у Москві

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
У Росії анонсували участь ексодноклубника Шевченка у товариській грі у Москві
Кудічіні у 2023 році грав у благодійному поєдинку на підтримку України
фото: Reuters

Кудічіні був одноклубником Андрія Шевченка у «Челсі»

У РФ стверджують, що колишній голкіпер «Челсі» Карло Кудічіні і колишній голкіпер «Парми» Себастьян Фрей стали першими учасниками збірної «Легенд Європи» в товариській грі проти ЦСКА. Про це повідомляє «Главком».

Telegram-канал московського клубу зазначає, що 18 травня ЦСКА у Москві проведе матч, присвячений 20-річчю перемоги в Кубку УЄФА.

51-річний Кудічіні захищав ворота «Челсі» в європейській кампанії 2004/05. 45-річний Фрей був головним воротарем «Парми» в сезоні 2004/2005, зіграв 41 матч у всіх турнірах.

Команду суперника складуть представники клубів, з якими ЦСКА грав у Кубку УЄФА-2005: «Челсі», «Бенфіка», «Парма», «Осер», «ПСЖ», «Бенфіка», «Партизан» і «Порту».

Варто зазначити, що Кудічіні був одноклубником Андрія Шевченка у «Челсі». Також італійський голкіпер у 2023 році грав у благодійному поєдинку на підтримку України.

Нагадаємо, ЗСУ ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.

Теги: росія НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко ФК ЦСКА (Москва)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп сподівається на угоду між Україною та Росією «цього тижня»?
Трамп сподівається на угоду між Україною та Росією «цього тижня»?
Вчора, 15:00
Речник Путіна: Росія «залишає за собою право» не виконувати перемир’я
РФ «залишає за собою право» ігнорувати режим припинення вогню по енергетиці – Пєсков
28 березня, 15:39
В Іркутській області розбився Ту-22М3
В Іркутській області місцеві залишились без світла через падіння Ту-22М3
3 квiтня, 01:24
Петряк зазначив, що «Шахтар» виконує переді ним всі контрактні обов’язки
«Тату, де наші йогурти?». Гравець «Шахтаря» пояснив, чому залишається у клубі
30 березня, 15:39
Рютте сказав, що США і НАТО докладають зусиль, щоб покласти край війні в Україні
Рютте звинуватив Росію у затягуванні переговорів
7 квiтня, 08:00
Жителі зібралися на Вербну неділю, але їх зустріли ракети, обурюються європейські лідери
Європейські лідери емоційно відреагували на удар росіян по Сумах
13 квiтня, 19:55
Зеленський: Це вже стало російською державною звичкою – воювати проти сусідів, експортувати ненависть і знищувати життя
Зеленський повідомив, на чому зосереджений Путін, і назвав державну «звичку» Росії
14 квiтня, 21:10
Момент вибуху поблизу базування 112-тої гвардійської ракетної бригади РФ
Вибухи в Шуї: під ударом опинилась бригада, причетна до атаки на Суми
17 квiтня, 06:54
2 серпня визначено базовою датою 1-го туру УПЛ сезону 2025/26
Стала відома дата початку нового чемпіонату України з футболу
Сьогодні, 14:37

Новини

Кубок України: трилер у Житомирі від «Полісся» та «Шахтаря»
Кубок України: трилер у Житомирі від «Полісся» та «Шахтаря»
У Росії анонсували участь ексодноклубника Шевченка у товариській грі у Москві
У Росії анонсували участь ексодноклубника Шевченка у товариській грі у Москві
Кубок України: «Динамо» та «Буковина» визначили першого фіналіста
Кубок України: «Динамо» та «Буковина» визначили першого фіналіста
Українські пляжні волейболісти Попов та Рєзнік повертаються до спільних виступів
Українські пляжні волейболісти Попов та Рєзнік повертаються до спільних виступів
У Києві відбувся чемпіонат Нацгвардії з футзалу
У Києві відбувся чемпіонат Нацгвардії з футзалу
ФІФА може на два роки відсторонити Вінісіуса від футболу
ФІФА може на два роки відсторонити Вінісіуса від футболу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
207K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 квітня: ситуація на фронті
74K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 квітня 2025
56K
Працівник ТЦК, відповідальний за бронювання, отримав від Хмельницької міськради гроші на трикімнатну квартиру
33K
Був снайпером, воював у Бучі та Ірпені. ЗСУ ліквідували титулованого російського боксера
13K
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Трамп раптово змінив склад делегації для перемовин із Україною у Лондоні

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 15:55
У Києві розцвіла найдовша у світі алея сакур (фото)
Сьогодні, 13:28
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Смерть Папи Римського та відступ військ РФ з околиць Покровська. Головне за 21 квітня
21 квiтня, 21:18
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
21 квiтня, 05:49
Митрополит Епіфаній привітав українців з Великоднем (відео)
20 квiтня, 04:43

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua