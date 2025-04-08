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Легіонер «Кривбаса» прокоментував інформацію про переїзд команди в інше місто

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Легіонер «Кривбаса» прокоментував інформацію про переїзд команди в інше місто
У складі криворіжців Ікенна провів 2 матчі у другій частині сезону

Ікенна: Що стосується особисто мене, я не планую переїжджати

Півзахисник «Кривбаса» Клемент Ікенна в коментарі для Tribuna.com прокоментував інформацію, що легіонери криворіжців просять керівництво клубу перевезти команду в інше місто. Про це повідомляє «Главком».

«Щодо ситуації я не можу сказати нічого конкретного, бо ще нічого не вирішено. Що стосується особисто мене, я не планую переїжджати. Якщо ситуація стане серйознішою – ми молимося, щоб цього не сталося, але якщо стане, тоді я змушений буду вирішувати, що робити далі», – повідомив Ікенна.

22-річний нігерійський футболіст приєднався до складу криворізької команди у зимове трансферне вікно. «Кривбас» орендував гравця у болгарського «Левські» до кінця поточного сезону з опцією викупу.

У складі криворіжців Ікенна провів 2 матчі у другій частині сезону.

Нагадаємо, що 4 квітня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Внаслідок удару по місту загинуло 20 людей, 75 – постраждало.

Як повідомлялося, за інформацією ютуб-каналу «Футбол України», після цієї ракетної атаки легіонери криворіжців ініціювали розмову з керівництвом клубу. Іноземні гравці попросили найближчим часом перевезти команду в більш безпечне місце, враховуючи ситуацію в місті.

На своє прохання легіонери «Кривбасу» отримали попередню відмову від керівників клубу. Зазначається, що остаточне рішення з цього приводу ще не було ухвалене. Натомість іноземні виконавці «Кривбасу» готові покинути команду Юрія Вернидуба, якщо їхнє прохання не буде виконане.

Легіонери «Кривбасу»

Захисники: Бакарі Конате (Малі), Ян Юрчец (Хорватія), Іван Дібанго (Камерун), Рафаель Бандейра (Португалія);

Півзахисники: Клемент Ікенна (Нігерія), Хрвоє Іліч (Хорватія), Маттео Аморосо (Бразилія), Глейкер Мендоса (Венесуела), Майкен Гонсалес (Венесуела);

Нападники: Даніель Соса (Нігер), Ноа Ндомбазі (Франція).

У наступному турі «Кривбас» прийматиме київське «Динамо». Зустріч запланована на 12 квітня, початок гри о 13:00.

Криворізький клуб наразі займає п'яту сходинку турнірної таблиці чемпіонату України, маючи 35 залікових балів у активі.

Теги: Кривий Ріг ФК «Кривбас» НОВИНИ ФУТБОЛУ

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