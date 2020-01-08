Олімпійська збірна України з боксу почала підготовку до ліцензійних турнірів



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Змагання на боксерському турнірі Олімпіади відбудуться в оновлених вагових категоріях: 8 чоловічих та 5 жіночих

Перша спроба здобути ліцензії до Токіо 2020 буде вже у березні

Трохи менше 200 днів лишається до старту літніх Олімпійських Ігор 2020 року в Токіо. Зараз на спортсменів у більшості видів спорту чекає напружений період боротьби за ліцензії. У боксерів ліцензійні турнірі стартують в березні.

Першим офіційним відбірковим стартом для збірної України стане Європейський ліцензійний турнір, який прийматиме з 10 по 25 березня Лондон (Англія). Варто зазначити, що там можна здобути від чотирьох до восьми ліцензій залежно від вагових категорій. Наступним буде світовий ліцензійний турнір, який прийматиме Франція, він відбудеться з 14 по 24 травня. Участь в всесвітньому турнірі прийматимуть виключно боксери тих країн, які не вибороли ліцензій в своїх вагових категоріях на континентальних змаганнях.

З 5 січня жіноча та чоловіча національні збірні України розпочали підготовку до ліцензійних турнірів на Олімпійській тренувальній базі у Конча-Заспі (Київська область). Першим офіційним стартом для наших команд у поточному році стане – традиційний міжнародний турнір найвищої категорії – Странджа, який відбудеться з 20 по 26 січня в Болгарії. Цей турнір збирає найсильніших боксерів світу і буде для збірної України чудовою можливістю перевірити свою готовність в поєдинках з гідними опонентами. Про це розповів головний тренер чоловічої збірної України Леонід Лоївський.

- Протягом останніх двох тижнів ми провели святкові дні в родинному колі і зараз повертаємось до активної роботи, - розповів Леонід Лоївський прес-службі Федерації боксу України, - Усі хлопці рвуться в бій і їх готовність ми зможемо перевірити вже найближчим часом на турнірі в Болгарії. Странджа 2020 – це один з найбільш престижних світових боксерських турнірів, який традиційно збирає найсильніших. Цей рік, як на мене, не стане виключенням. Усім без виключення командам піде на користь те, щоб перевірити свою готовність перед ліцензійними турнірами. Вже точно відомо, що у змаганнях не прийматимуть боксери з Азії, адже приблизно у ці дати відбуватиметься азіатський ліцензійний турнір. Проте, усі провідні країни світу вже підтвердили свою участь у змаганнях. Тому, перевіримо свої сили у чесній та конкурентній боротьбі.

Тренер Національної збірної також зазначив те, що інша частина команди, яка не прийматиме участь в Болгарії, вирушить на міжнародний турнір до Угорщини. Змагання проходитимуть з 2 по 7 лютого. Окрім того наша команда прийматиме участь й в міжнародній матчевій зустрічі в Йорданії, яка пройде з 10 по 13 лютого.