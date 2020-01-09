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    Усик назвав найскладнішого опонента в суперважкому дивізіоні

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    Головним суперником Усик вважає себе - Усик назвав найскладнішого опонента в суперважкому дивізіоні
    Головним суперником Усик вважає себе
    УНІАН

    Наразі цей боєць немає чемпіонських поясів

    Український суперважковаговик Олександр Усик під час зустрічі з уболівальниками у Рівному назвав британця Тайсона Ф'юрі найскладнішим на сьогодні опонентом в дивізіоні. Усик пояснив, що Циганський король є вкрай непередбачуваним і незручним боксером.

    «Найважче буде із самим собою. Бій з самим собою – він зараз триває. Якщо взяти інших представників суперважкої ваги, то Ф'юрі, мабуть. Це моя думка. Найважчий бій був би з Тайсоном Ф'юрі. Він тип непередбачуваний, під два метри зросту і взагалі незрозуміло, що у нього в голові. Як і у мене».

    Також Олександр розповів, що потрохи вже готується до бою з володарем титулів IBF, WBA і WBO Ентоні Джошуа.

    «Буду просто готуватися до нього. Просто буду дуже наполегливо готуватися, вивчати його. Хоча я вже зараз це роблю, переглядаю його поєдинки, щось записую в свій блокнот, ми спілкуємося з тренером на цю тему».

     Читайте також: WBO офіційно зобов’язала Джошуа провести бій проти Усика
    бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Ентоні Джошуа
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