Двоє українців можуть виступити у Всесвітній боксерській суперсерії-2020



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Сергій Дерев'янченко може претендувати на перемогу у WBSS Укрінформ

Артем Далакян і Сергій Дерев’янченко можуть претендувати на перемогу

Організатор Всесвітньої боксерської суперсеріі промоутер Калле Зауерлянд (Sauerland Event) в інтерв'ю IFL TV розповів, у яких дивізіонах планує провести третій сезон змагань. За словами бізнесмена, він розглядає чотири вагові категорії: найлегшу (до 50,8 кг), другу найлегшу (до 52,2 кг), середню (до 72,6 кг) і другу середню (до 76,2 кг). Також Зауерлянд як і раніше розглядає варіант проведення турніру серед жінок.

Відзначимо, що в найлегшій вазі виступає український чемпіон світу Артем Далакян. Раніше стало відомо, що четвертий захист титулу WBA Далакян проведе 8 лютого в Києві.

У середній вазі Україна може бути представлена Сергієм Дерев'янченком. Наш боксер двічі претендував на чемпіонський титул, але обидва титульні поєдинки програв. При цьому бій Дерев'янченко – Головкін був визнаний найкращим в 2019 році.

Нагадаємо, в дебютному сезоні перемогу відсвяткував український представник важкої ваги Олександр Усик. Українець не тільки виграв трофей Могаммеда Алі, але й став абсолютним чемпіоном світу.

Також у першому сезоні розігрувався переможець WBSS в другій середній вазі, де перемогу відсвяткував британець Каллум Сміт.

У другому сезоні вже змагалися боксери з трьох дивізіонів: у найлегшій переміг японець Наоя Іноує, в першій напівсередній – кривдник нашого Віктора Постола британець Джош Тейлор, а фінал турніру в крузервейті між Юнієром Дортікосом і Майрісом Брієдісом ще не відбувся. Зауерлянд обіцяє до кінця тижня оприлюднити дату і місце проведення поєдинку. За його словами, на кону бою буде також і вакантний титул за версією журналу The Ring.

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