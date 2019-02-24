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    Усик традиційно привітав з «23 фєвраля». Це вподобав воротар «Динамо»

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    У грудні Олександр Усик отримував ордена від митрополита Онуфрія - Усик традиційно привітав з «23 фєвраля». Це вподобав воротар «Динамо»
    У грудні Олександр Усик отримував ордена від митрополита Онуфрія
    Фото з соцмереж

    Симпатії Олександра не дивують вже нікого. А ось вподобання його симпатиків...

    Абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик собі не зраджує. На власній сторінці в Instagram він знову привітав своїх підписників з «праздніком Совєцкої армії». Олександр робить так щороку, скільки би прокльонів на його адресу не сипалося. Цьогоріч Усик здивував хіба тим, що обрав для привітання не настільки провокаційну картинку.

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    «С праздніком, мужикі». Скрін-шот сторінки Усика

    Цікавими є й персони декого з тих, хто вподобав вітання боксера. Серед найвідоміших - латвійський менеджер бійця Еґіс Клімас, запасний воротар футбольного «Динамо» Георгій Бущан, чемпіонка світу ж боротьби Тетяна Кіт зі Львова, чемпіон світу зі стрибків у воду Ілля Кваша, волейболіст збірної України Дмитро Терьоменко.

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    Симпатики Олександра

    У власних симпатіях українські спортсмени ніколи не були перебірливими... 

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