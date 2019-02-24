Усик традиційно привітав з «23 фєвраля». Це вподобав воротар «Динамо»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У грудні Олександр Усик отримував ордена від митрополита Онуфрія Фото з соцмереж

Симпатії Олександра не дивують вже нікого. А ось вподобання його симпатиків...

Абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик собі не зраджує. На власній сторінці в Instagram він знову привітав своїх підписників з «праздніком Совєцкої армії». Олександр робить так щороку, скільки би прокльонів на його адресу не сипалося. Цьогоріч Усик здивував хіба тим, що обрав для привітання не настільки провокаційну картинку.

«С праздніком, мужикі». Скрін-шот сторінки Усика

Цікавими є й персони декого з тих, хто вподобав вітання боксера. Серед найвідоміших - латвійський менеджер бійця Еґіс Клімас, запасний воротар футбольного «Динамо» Георгій Бущан, чемпіонка світу ж боротьби Тетяна Кіт зі Львова, чемпіон світу зі стрибків у воду Ілля Кваша, волейболіст збірної України Дмитро Терьоменко.

Симпатики Олександра

У власних симпатіях українські спортсмени ніколи не були перебірливими...