Усик традиційно привітав з «23 фєвраля». Це вподобав воротар «Динамо»
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Симпатії Олександра не дивують вже нікого. А ось вподобання його симпатиків...
Абсолютний чемпіон світу з боксу у важкій вазі Олександр Усик собі не зраджує. На власній сторінці в Instagram він знову привітав своїх підписників з «праздніком Совєцкої армії». Олександр робить так щороку, скільки би прокльонів на його адресу не сипалося. Цьогоріч Усик здивував хіба тим, що обрав для привітання не настільки провокаційну картинку.
Цікавими є й персони декого з тих, хто вподобав вітання боксера. Серед найвідоміших - латвійський менеджер бійця Еґіс Клімас, запасний воротар футбольного «Динамо» Георгій Бущан, чемпіонка світу ж боротьби Тетяна Кіт зі Львова, чемпіон світу зі стрибків у воду Ілля Кваша, волейболіст збірної України Дмитро Терьоменко.
У власних симпатіях українські спортсмени ніколи не були перебірливими...