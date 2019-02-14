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    Боб Арум - про те, коли Ломаченко зустрінеться з Теофімо Лопесом і Жервонтою Девісом

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    Боб Арум веде Ломаченка сходинами професійної кар'єри - Боб Арум - про те, коли Ломаченко зустрінеться з Теофімо Лопесом і Жервонтою Девісом
    Боб Арум веде Ломаченка сходинами професійної кар'єри
    Twitter Top Rank

    Стосовно Жервонти промоутер налаштований скептично

    Боб Арум, власник промоутерської компанії Top Rank, з якою пов'язаний контрактом український чемпіон світу за версіями WBA і WBO в легкій вазі (до 61,2 кг) Василь Ломаченко (12-1, 9 КО), відповів на питання про можливі поєдинки Василя з чемпіоном світу за версією WBA Super у другому напівлегкій вазі (до 59 кг) американцем Жервонтою Девісом (21-0, 20 КО) і проспектом легкої ваги Теофімо Лопесом (12-0, 10 КО) в інтерв'ю для новинного порталу EsNews.

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    - Ломаченко побився б з усіма найкращими хлопцями, - сказав Арум. - Можливо, в кінці року або початку 202-го буде Теофімо Лопес. А стосовно Девіса... Він дуже гарний боєць, але він боєць Ела Геймона, а той не дозволяє своїм бійцям битися з будь-якими іншими бійцями, крім як зі своїми. Забудьте про його бійців. У мене немає проблем у співпраці з Едді Герн і його бійцями, а Геймон резервує бійців всередині власного світу. Я навіть не хочу говорити про бійців Геймона.

    - А звідки ви взяли, що він не хоче співпрацювати?

    - Це божевілля Ела Геймона. Він замішаний в боксі, а його ніхто ніколи не бачив. Цей хлопець не при своєму розумі, він ненормальний.

    - Флойд Мейвезер говорив, що вів з вами переговори стосовно бою Девіса з Ломаченка.

    - Він ніколи зі мною не говорив. Ніколи. Я так зрозумів, що Флойд один час був злий на Девіса, але, повірте, Флойд ніколи не хотів цього зробити.

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    Джерело: vringe.com

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