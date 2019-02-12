Непереможний український боєць виграв черговий бій завдяки дискваліфікації суперника
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Денис Лазарєв намучився брудним стилем суперника
Luckypunch.net
Денис Лазарєв набиває собі рекорд
Український боксер напівсередньої вагової категорії Денис Лазарєв (9-0-1, 3 КО) у рамках вечора боксу Преторії (ПАР), добув свою дев'яту перемогу на профі-рингу.
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Поєдинок уродженця Хмельницького проти представника ДР Конґо Велентіно Мутунди (4-5-1, 4 КО) завершився в четвертому раунді, коли рефері дискваліфікували суперника українця.
Причиною дискваліфікації африканського бійця стало його ведення бою: він постійно тримав Лазарєва, не даючи тому атакувати, таким чином практично уникаючи бою.
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