Український боєць, який всі бої виграв нокаутом, отримав 13-го суперника на профі-рингу



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Чи вдасться Сергієві Богачуку перемогти Клеотіса Пендарвіса так само легко, як попередніх суперників? Афіша із соцмереж

На цей раз промоутери підібрали Сергієві Богачуку серйознішого суперника

Українському середньоваговику Сергію Богачуку (12-0, 12 КО), який досі молотив відвертих «мішків», підвищили рівень опозиції.

24 березня на арені The Avalon в Голлівуді (Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, США) боксер з Вінниці буде битися з американським шульгою Клеотісом Пендарвісом (21-4-2, 9 КО).

Поєдинок Богачук - Пендарвіс очолить традиційне шоу Hollywood Fight Nights промоутера Тома Леффлера (360 Promotions). Бій запланований на 8 раундів.

Пендарвіс раніше здобував парочку регіональних титулів у вазі до 63,5 кг і навіть у травні 2013 року вийшов на претендентський бій по лінії IBF проти канадця Дьєррі Жана (31-2-1, 22 КО) - програв технічним нокаутом вже в 4-му раунді, після чого майже на чотири роки зник з боксу. У 2017 році Пендарвіс повернувся в ринг, провів 4 поєдинки проти безнадійних «мішків» (всі бої відбулися в Мексиці), а в 2018 році боїв не проводив.

Джерело: vringe.com