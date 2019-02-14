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    Український боєць, який всі бої виграв нокаутом, отримав 13-го суперника на профі-рингу

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    Чи вдасться Сергієві Богачуку перемогти Клеотіса Пендарвіса так само легко, як попередніх суперників? - Український боєць, який всі бої виграв нокаутом, отримав 13-го суперника на профі-рингу
    Чи вдасться Сергієві Богачуку перемогти Клеотіса Пендарвіса так само легко, як попередніх суперників?
    Афіша із соцмереж

    На цей раз промоутери підібрали Сергієві Богачуку серйознішого суперника

    Українському середньоваговику Сергію Богачуку (12-0, 12 КО), який досі молотив відвертих «мішків», підвищили рівень опозиції.

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    24 березня на арені The Avalon в Голлівуді (Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, США) боксер з Вінниці буде битися з американським шульгою Клеотісом Пендарвісом (21-4-2, 9 КО).

    Поєдинок Богачук - Пендарвіс очолить традиційне шоу Hollywood Fight Nights промоутера Тома Леффлера (360 Promotions). Бій запланований на 8 раундів.

    Пендарвіс раніше здобував парочку регіональних титулів у вазі до 63,5 кг і навіть у травні 2013 року вийшов на претендентський бій по лінії IBF проти канадця Дьєррі Жана (31-2-1, 22 КО) - програв технічним нокаутом вже в 4-му раунді, після чого майже на чотири роки зник з боксу. У 2017 році Пендарвіс повернувся в ринг, провів 4 поєдинки проти безнадійних «мішків» (всі бої відбулися в Мексиці), а в 2018 році боїв не проводив.

     Читайте також: Не Усик і не Кличко: Ентоні Джошуа отримав першого суперника в 2019 році

    Джерело: vringe.com

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