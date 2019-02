Не Усик і не Кличко: Ентоні Джошуа отримав першого суперника в 2019 році

Заробіток чемпіона за поєдинок складе 25 мільйонів фунтів

Чемпіон WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі британський боксер Ентоні Джошуа проведе бій проти американця Джаррелла Міллера 1 червня.

Поєдинок відбудеться 1 червня в США на легендарній арені Madison Square Garden.

Про це повідомив промоутер бійця Едді Герн у twitter.

#JoshuaMiller ticket info



On sale via @StubHub & @TheGarden (see dates)



Priced $106, $156, $206, $306, $406, $506, $756, $1,006, $1,256 and $2,506 plus applicable booking fees.



Travel packages via @sportevents pic.twitter.com/csvENUPGtt