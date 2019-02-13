Не Усик і не Кличко: Ентоні Джошуа отримав першого суперника в 2019 році



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У торішньому бої проти Джозефа Паркера Ентоні Джошуа вперше в кар'єрі не виграв нокаутом Фото з соцмереж

Заробіток чемпіона за поєдинок складе 25 мільйонів фунтів

Чемпіон WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі британський боксер Ентоні Джошуа проведе бій проти американця Джаррелла Міллера 1 червня.

Поєдинок відбудеться 1 червня в США на легендарній арені Madison Square Garden.

Про це повідомив промоутер бійця Едді Герн у twitter.

Бій Джошуа - Міллер транслюватимуть платформа DAZN і Sky Sports.



За інформацією британських ЗМІ, Джошуа за цей поєдинок заробить 25 млн фунтів стерлінгів. Цікаво, що гонорар Ентоні за минулий бій, який відбувся проти росіянина Алєксандра Повєткіна, склав 20 млн фунтів, а за свій перший титульний бій проти Домініка Бриза він отримав лише 1,5 млн.

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