Краса – страшна сила. Екстримально гарячі фото найкрасивішої боксерки у світі



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Марісела Корнехо

Завдяки відвертим знімкам цю дівчину шанувальники її таланту вже нарекли найсексуальнішою боксеркою у світ

Тільки поглянувши на цю дівчину прислів'я «краса – страшна сила» набуває нового сенсу.

Адже Марісела Корнехо не тільки володарка шикарної фігури, але і професійна боксерка.

31-річна американка виступає у суперсередній вазі, а у 2015 році стала чемпіонкою за версією WBC.

Однак, судячи із соціальних мереж, Марісела змогла б реалізувати себе не тільки в рингу, але й у модельному бізнесі.

Завдяки відвертим знімкам цю дівчину шанувальники її таланту вже нарекли найсексуальнішою боксеркою у світі, пише xsport.ua.