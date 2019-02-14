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    Краса – страшна сила. Екстримально гарячі фото найкрасивішої боксерки у світі

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    Марісела Корнехо - Краса – страшна сила. Екстримально гарячі фото найкрасивішої боксерки у світі
    Марісела Корнехо

    Завдяки відвертим знімкам цю дівчину шанувальники її таланту вже нарекли найсексуальнішою боксеркою у світ

    Тільки поглянувши на цю дівчину прислів'я «краса – страшна сила» набуває нового сенсу.

    Адже Марісела Корнехо не тільки володарка шикарної фігури, але і професійна боксерка.

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    Краса – страшна сила. Екстримально гарячі фото найкрасивішої боксерки у світі
    Краса – страшна сила. Екстримально гарячі фото найкрасивішої боксерки у світі
    Краса – страшна сила. Екстримально гарячі фото найкрасивішої боксерки у світі
    Краса – страшна сила. Екстримально гарячі фото найкрасивішої боксерки у світі
    Краса – страшна сила. Екстримально гарячі фото найкрасивішої боксерки у світі
    Краса – страшна сила. Екстримально гарячі фото найкрасивішої боксерки у світі
    Краса – страшна сила. Екстримально гарячі фото найкрасивішої боксерки у світі
    Краса – страшна сила. Екстримально гарячі фото найкрасивішої боксерки у світі
    Краса – страшна сила. Екстримально гарячі фото найкрасивішої боксерки у світі
    Краса – страшна сила. Екстримально гарячі фото найкрасивішої боксерки у світі
    Краса – страшна сила. Екстримально гарячі фото найкрасивішої боксерки у світі
    Краса – страшна сила. Екстримально гарячі фото найкрасивішої боксерки у світі
    Краса – страшна сила. Екстримально гарячі фото найкрасивішої боксерки у світі
    Краса – страшна сила. Екстримально гарячі фото найкрасивішої боксерки у світі
    Краса – страшна сила. Екстримально гарячі фото найкрасивішої боксерки у світі
    Краса – страшна сила. Екстримально гарячі фото найкрасивішої боксерки у світі
    Краса – страшна сила. Екстримально гарячі фото найкрасивішої боксерки у світі
    Краса – страшна сила. Екстримально гарячі фото найкрасивішої боксерки у світі
    Краса – страшна сила. Екстримально гарячі фото найкрасивішої боксерки у світі
    Краса – страшна сила. Екстримально гарячі фото найкрасивішої боксерки у світі
    Краса – страшна сила. Екстримально гарячі фото найкрасивішої боксерки у світі
    Краса – страшна сила. Екстримально гарячі фото найкрасивішої боксерки у світі

    31-річна американка виступає у суперсередній вазі, а у 2015 році стала чемпіонкою за версією WBC.

    Однак, судячи із соціальних мереж, Марісела змогла б реалізувати себе не тільки в рингу, але й у модельному бізнесі.

    Завдяки відвертим знімкам цю дівчину шанувальники її таланту вже нарекли найсексуальнішою боксеркою у світі, пише xsport.ua.

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