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    41-річний Флойд Мейвезер і далі збирається брати участь у виставкових боях

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    Флойд Мейвезер - 41-річний Флойд Мейвезер і далі збирається брати участь у виставкових боях
    Флойд Мейвезер

    Легендарний боксер стверджує, що у нього вистачає пропозицій вийти на ринг

    Екс-чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер готовий і далі брати участь в виставкових боях.

    «Знаєте, що в цьому саме божевільне? Я повинен був отримати 9 мільйонів, але в підсумку отримав 10 (за бій з Насукавою).Чи будуть ще виставкові бої? Мабуть. Навіть швидше за все. У мене пропозицій на 80 мільйонів долларів», - сказав Флойд.

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    31 грудня 2018-го року Флойд Мейвезер зустрівся з японським кікбоксером Тенсін Насукавою в бою за адаптованими правилами боксу і переміг нокаутом в першому раунді.

    Поєдинок був виставковим і його результат не записаний в рекорди бійців.

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