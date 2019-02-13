41-річний Флойд Мейвезер і далі збирається брати участь у виставкових боях



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Флойд Мейвезер

Легендарний боксер стверджує, що у нього вистачає пропозицій вийти на ринг

Екс-чемпіон світу з боксу Флойд Мейвезер готовий і далі брати участь в виставкових боях.

«Знаєте, що в цьому саме божевільне? Я повинен був отримати 9 мільйонів, але в підсумку отримав 10 (за бій з Насукавою).Чи будуть ще виставкові бої? Мабуть. Навіть швидше за все. У мене пропозицій на 80 мільйонів долларів», - сказав Флойд.

31 грудня 2018-го року Флойд Мейвезер зустрівся з японським кікбоксером Тенсін Насукавою в бою за адаптованими правилами боксу і переміг нокаутом в першому раунді.

Поєдинок був виставковим і його результат не записаний в рекорди бійців.