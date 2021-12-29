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    «Динамо» назвало найкращого футболіста 2021 року

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    Микола Шапаренко провів найкращий рік у кар'єрі - «Динамо» назвало найкращого футболіста 2021 року
    Микола Шапаренко провів найкращий рік у кар'єрі
    Фото: ФК Динамо

    Вболівальники відзначили яскраву гру Шапаренка

    Київське «Динамо» провело опитування серед уболівальників, які мали визначити найкращого футболіста року. В голосуванні взяли участь понад 10 тисяч уболівальників. Найкращим із доробком у 35% став півзахисник Микола Шапаренко.

    Як повідомляє офіційний сайт клубу, другим із показником у 20% став голкіпер Георгій Бущан. Відзначається, що за минулий рік воротар встановив цілий ряд особистих рекордів, був визнаний найкращим воротарем чемпіонату України та яскраво проявив себе в єврокубках. Свідченням надійної гри Георгія стало його постійне місце у рамці воріт національної збірної України.

    Третім став півзахисник Віталій Буяльський із доробком у 15%. Хавбек «Динамо», визнаний найкращим футболістом минулого сезону УПЛ, проявив неабиякі бомбардирські здібності: на його рахунку 16 забитих м’ячів у всіх турнірах.

    Показники інших футболістів «Динамо» за підсумками опитування розподілилися наступним чином:

    Денис Гармаш – 11%

    Віктор Циганков – 9%

    Віталій Миколенко – 6%

    Ілля Забарний – 3%

    Сергій Сидорчук – 1%

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Микола Шапаренко
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    «Динамо» назвало найкращого футболіста 2021 року