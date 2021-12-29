«Динамо» назвало найкращого футболіста 2021 року

Вболівальники відзначили яскраву гру Шапаренка

Київське «Динамо» провело опитування серед уболівальників, які мали визначити найкращого футболіста року. В голосуванні взяли участь понад 10 тисяч уболівальників. Найкращим із доробком у 35% став півзахисник Микола Шапаренко.

Як повідомляє офіційний сайт клубу, другим із показником у 20% став голкіпер Георгій Бущан. Відзначається, що за минулий рік воротар встановив цілий ряд особистих рекордів, був визнаний найкращим воротарем чемпіонату України та яскраво проявив себе в єврокубках. Свідченням надійної гри Георгія стало його постійне місце у рамці воріт національної збірної України.

Третім став півзахисник Віталій Буяльський із доробком у 15%. Хавбек «Динамо», визнаний найкращим футболістом минулого сезону УПЛ, проявив неабиякі бомбардирські здібності: на його рахунку 16 забитих м’ячів у всіх турнірах.

Показники інших футболістів «Динамо» за підсумками опитування розподілилися наступним чином:

Денис Гармаш – 11%

Віктор Циганков – 9%

Віталій Миколенко – 6%

Ілля Забарний – 3%

Сергій Сидорчук – 1%