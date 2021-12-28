  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Названо символічну футбольну збірну року

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тренером символічної збірної 2021 року став Томас Тухель - Названо символічну футбольну збірну року
    Тренером символічної збірної 2021 року став Томас Тухель
    фото з відкритих джерел

    Шість футболістів представляють англійський чемпіонат

    Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) склала символічну збірну Європи за підсумками 2021 року. Зазначимо, що 6 із 11 футболістів у команді року виступають за клуби англійської Прем'єр-ліги.

    Голкіпер: Джанлуїджі Доннарумма (Італія, «Парі Сен-Жермен»).

    Захисники: Рубен Діаш (Португалія, «Манчестер Сіті»), Джорджіо К'єлліні (Італія, «Ювентус»), Леонардо Бонуччі (Італія, «Ювентус»), Сесар Аспілікуета (Іспанія, «Челсі»).

    Півзахисники: Жоржіньо (Італія, «Челсі»), Н'Голо Канте (Франція, «Челсі»), Кевін Де Брюйне (Бельгія, «Манчестер Сіті»).

    Нападники: Кіліан Мбаппе (Франція, «Парі Сен-Жермен»), Кріштіану Роналду (Португалія, «Манчестер Юнайтед»), Роберт Левандовський (Польща, «Баварія»).

    Тренер: Томас Тухель (Німеччина, «Челсі»).

    1640506184709034944

    Раніше в Дубаї роздали премії Globe Soccer Awards.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду Нґоло Канте Леонардо Бонуччі Кіліан Мбаппе Джанлуїджі Доннарумма
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Названо символічну футбольну збірну року