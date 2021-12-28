Названо символічну футбольну збірну року
Шість футболістів представляють англійський чемпіонат
Міжнародна федерація футбольної історії та статистики (IFFHS) склала символічну збірну Європи за підсумками 2021 року. Зазначимо, що 6 із 11 футболістів у команді року виступають за клуби англійської Прем'єр-ліги.
Голкіпер: Джанлуїджі Доннарумма (Італія, «Парі Сен-Жермен»).
Захисники: Рубен Діаш (Португалія, «Манчестер Сіті»), Джорджіо К'єлліні (Італія, «Ювентус»), Леонардо Бонуччі (Італія, «Ювентус»), Сесар Аспілікуета (Іспанія, «Челсі»).
Півзахисники: Жоржіньо (Італія, «Челсі»), Н'Голо Канте (Франція, «Челсі»), Кевін Де Брюйне (Бельгія, «Манчестер Сіті»).
Нападники: Кіліан Мбаппе (Франція, «Парі Сен-Жермен»), Кріштіану Роналду (Португалія, «Манчестер Юнайтед»), Роберт Левандовський (Польща, «Баварія»).
Тренер: Томас Тухель (Німеччина, «Челсі»).
Раніше в Дубаї роздали премії Globe Soccer Awards.
Читайте також: