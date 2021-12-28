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    Шевченко не може тренувати «Дженоа». Його замінив Тассотті

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    Андрій Шевченко захворів і певний час не тренуватиме&nbsp;&laquo;Дженоа&raquo; - Шевченко не може тренувати «Дженоа». Його замінив Тассотті
    Андрій Шевченко захворів і певний час не тренуватиме «Дженоа»
    фото з відкритих джерел

    Український наставник здав позитивний тест на коронавірус

    Андрій Шевченко не зможе найближчим часом тренувати «Дженоа». Український наставник команди здав позитивний тест на коронавірус. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

    Разом з Шевченком з тренувального процесу вибув капітан команди Доменіко Крішіто.

    На час лікування тренувальним процесом опікуватиметься асистент головного тренера Мауро Тассотті.

    «Дженоа» плететься в хвості італійської Серії А. Завдання команди – залишитися у вищому італійському дивізіоні. Ймовірно, в зимове трансферне вікно клуб запросить кількох нових футболістів.

    Наступний матч у чемпіонаті Італії «Дженоа» проведе 6 січня проти «Сассуоло».

    Під керівництвом Шевченка команда з Генуї провела сім матчів, у яких набрала два очка.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко коронавірус Мауро Тассотті
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    Шевченко не може тренувати «Дженоа». Його замінив Тассотті