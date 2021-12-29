«Шахтар» поклав око на ще одного гравця «Аякса»
Лідер чемпіонату України веде перемовини про перехід Нереса
Донецький «Шахтар» спробує підписати бразильського півзахисника «Аякса» Давида Нереса. За інформацією Goal, «гірники» вже зробили пропозицію клубу з Нідерландів.
Переговори, як повідомляє видання, тривають кілька тижнів. Повідомляється, що «Аякс» відхилив першу пропозицію «Шахтаря» про трансфер бразильського футболіста, але найближчим часом донеччани зроблять ще одну спробу, запропонувавши €15 млн.
«Шахтар» готовий залишити «Аяксу» частину економічних прав на 24-річного Нереса. Також сторони обговорюють, якою буде сума трансферу – фіксованою чи залежатиме від бонусів за подальші досягнення.
Нерес – вихованець «Сан-Паулу». Він перейшов до «Аякса» у січні 2017-го за €12 млн. Цього сезону Давид забив чотири голи і віддав дві гольові передачі у 22 матчах за «Аякс» у всіх турнірах. Також на його рахунку один гол та одна передача у семи матчах за збірну Бразилії.
Раніше «Шахтар» придбав у «Аякса» права на Лассіну Траоре. Нападник, щоправда, травмувався, і вибув на тривалий термін.
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