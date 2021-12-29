  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Шахтар» поклав око на ще одного гравця «Аякса»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Давид Нерес є трансферною ціллю українського клубу - «Шахтар» поклав око на ще одного гравця «Аякса»
    Давид Нерес є трансферною ціллю українського клубу
    фото з відкритих джерел

    Лідер чемпіонату України веде перемовини про перехід Нереса

    Донецький «Шахтар» спробує підписати бразильського півзахисника «Аякса» Давида Нереса. За інформацією Goal, «гірники» вже зробили пропозицію клубу з Нідерландів.

    Переговори, як повідомляє видання, тривають кілька тижнів. Повідомляється, що «Аякс» відхилив першу пропозицію «Шахтаря» про трансфер бразильського футболіста, але найближчим часом донеччани зроблять ще одну спробу, запропонувавши €15 млн.

    «Шахтар» готовий залишити «Аяксу» частину економічних прав на 24-річного Нереса. Також сторони обговорюють, якою буде сума трансферу – фіксованою чи залежатиме від бонусів за подальші досягнення.

    Нерес – вихованець «Сан-Паулу». Він перейшов до «Аякса» у січні 2017-го за €12 млн. Цього сезону Давид забив чотири голи і віддав дві гольові передачі у 22 матчах за «Аякс» у всіх турнірах. Також на його рахунку один гол та одна передача у семи матчах за збірну Бразилії.

    Раніше «Шахтар» придбав у «Аякса» права на Лассіну Траоре. Нападник, щоправда, травмувався, і вибув на тривалий термін.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ФК Аякс Давід Нерес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Шахтар» поклав око на ще одного гравця «Аякса»