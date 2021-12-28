В Дубаї роздали премії Globe Soccer Awards

Найкращим гравцем року став нападник Кіліан Мбаппе

У Дубаї відбулася 12-а щорічна церемонія Globe Soccer Awards, яку організовує Європейська асоціація клубів разом із Європейською асоціацією агентів.

Найкращим гравцем року став форвард «ПСЖ» та збірної Франції Кіліан Мбаппе.

Нападник «Баварії» та збірної Польщі Роберт Левандовський отримав приз імені Марадони – нагороду найкращому бомбардиру року. У нього 69 голів у всіх турнірах. Крім того, Левандовський став найкращим гравцем року за підсумками голосування вболівальників у TikTok.

Гравець року: Кіліан Мбаппе (Франція, «ПСЖ»)

Гравчиня року: Алексія Путельяс (Іспанія, «Барселона»)

Збірна року: Італія

Чоловічий клуб року: «Челсі» (Англія)

Жіночий клуб року: «Барселона» (Іспанія)

Тренер року: Роберто Манчіні (Італія, збірна Італії)

Бомбардир року: Роберт Левандовський (Польща, «Баварія»)

Найкращий бомбардир усіх часів: Кріштіану Роналду (Португалія, «Манчестер Юнайтед»)

Захисник року: Леонардо Бонуччі (Італія, «Ювентус»)

Воротар року: Джанлуїджі Доннарумма (Італія, «Мілан», «ПСЖ»)

Гравець року за версією фанів TikTok: Роберт Левандовський (Польща, «Баварія»)

Відзнака за видатну кар'єру: Роналдінью (Бразилія)

Кіберспортсмен року: Алдоссарі «Msdossary7» Моссад (Саудівська Аравія, Team Falcons)