Український футбольний клуб оштрафували за російську мову

Гравців «Вереса» зобов’язали спілкуватися з журналістами виключно українською

Середняк української Прем’єр-ліги рівненський «Верес» оштрафували за коментар для ЗМІ російською мовою. Таке рішення прийняв контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу. У футбольному клубі наказали гравцям відтепер давати коментарі лише українською.

Рішення оштрафувати команду прийняли після того, як по завершенню матчу «Верес» – «Динамо» зафіксували порушення регламенту у наданні флешінтерв'ю, а саме використання російської мови. Це був один із гравців, хто саме – не уточнюють.

Як повідомив «Суспільному» прессекретар «Вереса» Юрій Савчин, йдеться про штраф у розмірі 10 тисяч гривень. Рішення контрольно-дисциплінарного комітету оскарженню не підлягає.

На сайті рівненського клубу вказано, що надалі представники команди зі ЗМІ спілкуватимуться виключно українською мовою. А для тих, у кого з українською проблеми – «клуб готовий організувати курси». Таке рішення, щоправда, не стосується легіонерів.