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    Український футбольний клуб оштрафували за російську мову

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    У &laquo;Вересі&raquo; зобов&rsquo;язали гравців говорити українською - Український футбольний клуб оштрафували за російську мову

    У «Вересі» зобов’язали гравців говорити українською

    фото з відкритих джерел

    Гравців «Вереса» зобов’язали спілкуватися з журналістами виключно українською

    Середняк української Прем’єр-ліги рівненський «Верес» оштрафували за коментар для ЗМІ російською мовою. Таке рішення прийняв контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу. У футбольному клубі наказали гравцям відтепер давати коментарі лише українською.

    Рішення оштрафувати команду прийняли після того, як по завершенню матчу «Верес» – «Динамо» зафіксували порушення регламенту у наданні флешінтерв'ю, а саме використання російської мови. Це був один із гравців, хто саме – не уточнюють.

    Як повідомив «Суспільному» прессекретар «Вереса» Юрій Савчин, йдеться про штраф у розмірі 10 тисяч гривень. Рішення контрольно-дисциплінарного комітету оскарженню не підлягає.

    На сайті рівненського клубу вказано, що надалі представники команди зі ЗМІ спілкуватимуться виключно українською мовою. А для тих, у кого з українською проблеми – «клуб готовий організувати курси». Таке рішення, щоправда, не стосується легіонерів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Верес Українська асоціація футболу
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    Український футбольний клуб оштрафували за російську мову