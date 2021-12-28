Власник «Дніпра-1»: «Ми дали москалям по рилу. Вони бояться стати добривом»

Юрій Береза не розуміє, як українські футболісти можуть грати в Росії

Власник «Дніпра-1» Юрій Береза розповів про своє ставлення до футболістів, які їдуть грати в Росію.

«Дніпро-1» хоче грати в такий футбол, щоб від зростання наших футболістів зростала і збірна України. Хочеться, щоб національна команда не сподівалася на стикові матчі, а завжди виходила на чемпіонат світу.

Тут ще має бути психологія переможців. От дивіться, у 2014 році змогли ж москалям дати по рилу, що вони досі не можуть відійти, всі маневри роблять біля нашого кордону. Але розуміють, що якщо полізуть, стануть добривом на нашій землі.

Як ставлюся до українців, які грають у Росії? Росія розв'язала проти нас війну. Вони, мабуть, ще живуть у Радянському Союзі. Це те саме, якби під час Другої світової війни футболіст Ракицький поїхав грати у берлінську «Герту». Особисто для мене Росія зникла після 2014 року. Може коли там зміниться влада, їх засудить міжнародний трибунал у Гаазі, можна буде про щось говорити, але не зараз.

Вони їдуть у країну, яка вкрала у нас Крим і розпочала війну на Донбасі, і знаходять тисячі виправдань: «спорт поза політикою», «мені сім'ю годувати треба».

Я не дивлюсь російський футбол, але, буває, натрапляю на їхні виступи у європейських турнірах. Але ж там немає російських прізвищ, одні легіонери. До того ж вони постійно вилітають, і це при тому, що вони мають гроші у футболі, разів у 50 більше, ніж у нашому», – наводить слова Берези FanDay.

«Дніпро-1» завершив осінню частину чемпіонату України на третьому місці, відстаючи від «Шахтаря» і «Динамо», відповідно, на 7 і 5 очок.