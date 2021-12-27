Луческу визнали найкращим тренером року в Україні

Наставник «Шахтаря» Де Дзербі опинився на п’ятій сходинці рейтингу

Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу назвало найкращого тренера чемпіонату України за підсумками 2021 року.

Рейтинг наставників обчислюється за п’ятьма критеріями.

Найкращим став головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу.

Серед його досягнень:

«Динамо» виграло чемпіонат, Кубок і Суперкубок у 2020-2021 роках;

«Динамо» повернулося в груповий етап Ліги чемпіонів;

низка гравців «Динамо» досягнула індивідуального прогресу.

6 разів під час сезону Мірча Луческу визнавався найкращим y чемпіонаті за підсумками турів.

До п’ятірки найкращих тренерів також увійшли Віктор Скрипник («Зоря»), Ігор Йовічевіч («Дніпро-1», Луїш Каштру («Шахтар»), Роберто Де Дзербі («Шахтар»).

Критерії, за якими визначали найкращого тренера:

Номінальний результат команди (важливість, несподіваність, сила суперника, історична й турнірна складова).

Труднощі в керуванні підопічними (травмовані/дискваліфіковані, особливі обставини).

Майстерність в роботі з кадрами (гравці, використані не на своїх звичних позиціях та несподівані, але успішні нові обличчя у складі).

Тренерська майстерність (різноманіття тактик, зміни по ходу матчу, використання людського фактору).

Накопичувальний критерій (якщо команда під керівництвом тренера кілька турів поспіль демонструє чіткий прогрес, постійне поліпшення результатів, тренерські новинки).