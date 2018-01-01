  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    В ФІФА розкритикували туалети на стадіонах, які будуть приймати матчі ЧС-2018 в Росії

    Росіяни пообіцяли вжити заходів
    Представники ФІФА провели інспекцію на російських стадіонах і заодно подивилися на туалети. Відвідавши вбиральню преміум-класу на арені в Краснодарі, чиновники обурилися і написали доповідь. «Приміщення більше схоже на офісний центр. Оформлення не сприяє повному розслабленню», - йдеться в повідомлені. VIP-туалети призначені для
    • Сьогодні, 22:07
    • Розсилка
    Стадіон ФК Краснодар
    Стадіон ФК Краснодар

    Росіяни пообіцяли вжити заходів

    Представники ФІФА провели інспекцію на російських стадіонах і заодно подивилися на туалети.

    Відвідавши вбиральню преміум-класу на арені в Краснодарі, чиновники обурилися і написали доповідь.

    «Приміщення більше схоже на офісний центр. Оформлення не сприяє повному розслабленню», - йдеться в повідомлені.

    VIP-туалети призначені для посольських делегацій, членів урядів і президента ФІФА Джанні Інфантіно. Росіяни пообіцяли вжити заходів.

    Нагадаємо, що в жовтні в ФІФА розкритикували вузькі проходи і туалети на «Ростов-Арені».

    Росія ФІФА ЧС-2018
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ