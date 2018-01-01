В ФІФА розкритикували туалети на стадіонах, які будуть приймати матчі ЧС-2018 в Росії

Росіяни пообіцяли вжити заходів

Представники ФІФА провели інспекцію на російських стадіонах і заодно подивилися на туалети. Відвідавши вбиральню преміум-класу на арені в Краснодарі, чиновники обурилися і написали доповідь. «Приміщення більше схоже на офісний центр. Оформлення не сприяє повному розслабленню», - йдеться в повідомлені. VIP-туалети призначені для