В ФІФА розкритикували туалети на стадіонах, які будуть приймати матчі ЧС-2018 в Росії
- Сьогодні, 22:07
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Розсилка
Стадіон ФК Краснодар
Росіяни пообіцяли вжити заходів
Представники ФІФА провели інспекцію на російських стадіонах і заодно подивилися на туалети.
Відвідавши вбиральню преміум-класу на арені в Краснодарі, чиновники обурилися і написали доповідь.
«Приміщення більше схоже на офісний центр. Оформлення не сприяє повному розслабленню», - йдеться в повідомлені.
VIP-туалети призначені для посольських делегацій, членів урядів і президента ФІФА Джанні Інфантіно. Росіяни пообіцяли вжити заходів.
Нагадаємо, що в жовтні в ФІФА розкритикували вузькі проходи і туалети на «Ростов-Арені».