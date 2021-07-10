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    В мережі висміяли воротаря збірної Англії через гол від данців на Євро

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    Пікфорд пропустив перший гол Англії на Євро - В мережі висміяли воротаря збірної Англії через гол від данців на Євро
    Пікфорд пропустив перший гол Англії на Євро
    Фото з відкритих мереж

    Пікфорд красиво стрибнув, але дотягнутися до м’яча не зміг

    Збірна Англії в півфіналі Євро-2020 пропустила перший гол. Данський півзахисник Дамсгор вліпив зі штрафного так, що у голкіпера британців Пікфорда шансів врятувати команду не було. Там не менше вболівальники не стримували себе в задоволенні показати своє бачення моменту з пропущеним голом.

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    В мережі висміяли воротаря збірної Англії через гол від данців на Євро
    В мережі висміяли воротаря збірної Англії через гол від данців на Євро
    В мережі висміяли воротаря збірної Англії через гол від данців на Євро
    В мережі висміяли воротаря збірної Англії через гол від данців на Євро
    В мережі висміяли воротаря збірної Англії через гол від данців на Євро
    В мережі висміяли воротаря збірної Англії через гол від данців на Євро
    В мережі висміяли воротаря збірної Англії через гол від данців на Євро
    В мережі висміяли воротаря збірної Англії через гол від данців на Євро
    В мережі висміяли воротаря збірної Англії через гол від данців на Євро
    В мережі висміяли воротаря збірної Англії через гол від данців на Євро

    Збірна Англії здолала Данію – 2:1. Перемогу їм приніс сумнівний пенальті, який заробив Стерлінг. Рахім також потрапив в соцмережі як володар Оскару з пірнання «рибкою».

    Фінал Італія – Англія відбудеться 11 липня на «Вемблі». Де дивитися.

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    Теги: Італія Англія
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    В мережі висміяли воротаря збірної Англії через гол від данців на Євро