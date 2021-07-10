В мережі висміяли воротаря збірної Англії через гол від данців на Євро

Пікфорд красиво стрибнув, але дотягнутися до м’яча не зміг

Збірна Англії в півфіналі Євро-2020 пропустила перший гол. Данський півзахисник Дамсгор вліпив зі штрафного так, що у голкіпера британців Пікфорда шансів врятувати команду не було. Там не менше вболівальники не стримували себе в задоволенні показати своє бачення моменту з пропущеним голом.

Збірна Англії здолала Данію – 2:1. Перемогу їм приніс сумнівний пенальті, який заробив Стерлінг. Рахім також потрапив в соцмережі як володар Оскару з пірнання «рибкою».

Фінал Італія – Англія відбудеться 11 липня на «Вемблі». Де дивитися.