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    Скандал на Євро викликав хвилю приколів: меми про Стерлінга-дайвера

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    Рахім Стерлінг став найкращим гравцем і актором півфіналу - Скандал на Євро викликав хвилю приколів: меми про Стерлінга-дайвера
    Рахім Стерлінг став найкращим гравцем і актором півфіналу
    Фото з відкритих джерел

    Півфінал чемпіонату Європи між Англією і Данією завершився пенальті, якого, ймовірно, не було

    Збірна Англії зуміла в додатковий час дотиснути данську команду і вперше в історії вийти до фіналу чемпіонату Європи. На гол Дамсгора зі штрафного британці відповіли прострілом Саки, після якого капітан Данії К’яер по інерції вніс м’яч у власні ворота. У додатковий час арбітр призначив скандальний пенальті за уявне порушення правил проти Рахіма Стерлінга. 11-метровий пробивав Гарі Кейн. З першої спроби він не зміг переграти Каспера Шмайхеля, але першим був на добиванні – 2:1.

    Падіння Стерлінга спровокувало хвилю гумору. Вболівальники збентежені, і рятуються жартами.

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    Скандал на Євро викликав хвилю приколів: меми про Стерлінга-дайвера
    Скандал на Євро викликав хвилю приколів: меми про Стерлінга-дайвера
    Скандал на Євро викликав хвилю приколів: меми про Стерлінга-дайвера
    Скандал на Євро викликав хвилю приколів: меми про Стерлінга-дайвера
    Скандал на Євро викликав хвилю приколів: меми про Стерлінга-дайвера
    Скандал на Євро викликав хвилю приколів: меми про Стерлінга-дайвера

    Фінал Євро-2020 Італія - Данія відбудеться 11 липня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Скандал на Євро викликав хвилю приколів: меми про Стерлінга-дайвера