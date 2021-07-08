Скандал на Євро викликав хвилю приколів: меми про Стерлінга-дайвера

Півфінал чемпіонату Європи між Англією і Данією завершився пенальті, якого, ймовірно, не було

Збірна Англії зуміла в додатковий час дотиснути данську команду і вперше в історії вийти до фіналу чемпіонату Європи. На гол Дамсгора зі штрафного британці відповіли прострілом Саки, після якого капітан Данії К’яер по інерції вніс м’яч у власні ворота. У додатковий час арбітр призначив скандальний пенальті за уявне порушення правил проти Рахіма Стерлінга. 11-метровий пробивав Гарі Кейн. З першої спроби він не зміг переграти Каспера Шмайхеля, але першим був на добиванні – 2:1.

Падіння Стерлінга спровокувало хвилю гумору. Вболівальники збентежені, і рятуються жартами.

Фінал Євро-2020 Італія - Данія відбудеться 11 липня.