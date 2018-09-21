В очікуванні львівського дербі. Анонс поєдинку Прем'єр-ліги ФК «Львів» - «Карпати»



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«Карпати» не знають гіркоти гостьових поразок в УПЛ впродовж рекордних для клубу дев’яти матчів

ФК «Львів» – «Карпати». 22 вересня. 17:00

Арбітр: Анатолій Абдула (Харків) провів 103 матчі в українській Прем’єр-лізі.

Історія зустрічей:

Всього зіграно 3 матчі: +0=1-2 м’ячі 4-7. На полі «Львова» – 2 матчі: +0=1-1 м’ячі 3-5. В УПЛ зіграно 2 матчі: +0=0-2 м’ячі 3-6. На полі «Львова» – 1 матч: +0=0-1 м’ячі 2-4

Останній матч на полі Львова: 15.11.2008. 15-й тур чемпіонату України-2008/09. «Львів» – «Карпати» – 2:4. Голи: 1:0 – В. Федорчук (10), 2:0 – Г. Баранець (21), 2:1 – С. Кузнєцов (41), 2:2 – Д. Кожанов (57), 2:3 – І. Худоб’як (64), 2:4 – М. Кополовець (79).

Цікаві факти та можливі події:

«Карпати» можуть забити 300-й гостьовий гол у чемпіонатах (ще один м'яч).

«Львів» загалом може пропустити 50-й м'яч в УПЛ (ще два м'ячі).

«Карпати» не знають гіркоти гостьових поразок в УПЛ впродовж рекордних для клубу дев’яти матчів: +3=6.

Безпрограшна серія «Львова» триває в УПЛ три матчі: +1=2, і до повторення клубного рекорду «містянам» залишився один крок.

Бразильський нападник «Львова» Бруно забиває у ворота суперників у трьох матчах поспіль – три голи.

«Львів» після повернення в УПЛ на своєму полі наразі не перемагає: =1-3.

З усіх учасників попередніх матчів «Львова» та «Карпат» залишився лише ветеран «зелено-білих» Олег Голодюк, який може забити 15-й гол в УПЛ.

30-й домашній матч Юрія Бакалова біля керма різних клубів УПЛ.

Один із тренерів «Львова» Батіста у 2006 році у складі «Карпат» забив кубковий гол саме у ворота «Львова».

Вадим Парамонов, Олександр Голіков зі «Львова» та Максим Кучинський, Олексій Ковтун, Олег Бородай з «Карпат» у минулому сезоні виступали за першолігову «Полтаву».

Карпати за арбітра Анатолія Абдули в УПЛ провели вже 22 матчі: +7=3-12, а «Львів» – лише один, зігравши у цьому чемпіонаті внічию з «Олімпіком».

Джерело: сайт УПЛ