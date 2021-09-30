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    УЄФА назвав претендентів на найкращий гол туру в Лізі чемпіонів

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    Ліонель Мессі відкрив рахунок голам за ПСЖ - УЄФА назвав претендентів на найкращий гол туру в Лізі чемпіонів
    Ліонель Мессі відкрив рахунок голам за ПСЖ
    Фото з відкритих джерел

    До числа номінантів потрапили Мессі, Теллес, Грізманн і Тіль

    УЄФА назвав список претендентів на найкращий гол другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. На думку експертів, на перемогу в номінації заслуговує гол форварда «Парі Сен-Жермен» Ліонеля Мессі в грі з «Манчестер Сіті» (2:0), гол захисника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса в ворота «Вільярреала» (2:1), гол півзахисника «Шерифа» Себастьєна Тіля в ворота« Реала »(2:1) і гол нападника «Атлетіко» Антуана Грізманна в матчі з «Міланом» (2:1).

    Голи можна подивитися, якщо перейти за цим посиланням.

    У другому турі нищівної поразки від «Баварії» зазнало київське «Динамо» (0:5). «Бенфіка» Романа Яремчука розгромила «Барселону» (3:0). В групі лідирує «Баварія» – 6 очок, «Бенфіка» на другому місці – 4, «Динамо» – 1 очко, «Барселона» – 0.

    У наступному турі «Динамо» зіграє з «Барселоною».

    Всі результати другого туру Ліги чемпіонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
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    УЄФА назвав претендентів на найкращий гол туру в Лізі чемпіонів