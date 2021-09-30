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    Зірку Луческу біля «Донбас-Арени» в окупованому Донецьку залили фарбою (фото)

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    Мірча Луческу вивів Шахтар на зовсім інший рівень у футболі - Зірку Луческу біля «Донбас-Арени» в окупованому Донецьку залили фарбою (фото)
    Мірча Луческу вивів Шахтар на зовсім інший рівень у футболі
    Фото з відкритих джерел

    Вандали вибрали синій колір, натякаючи, ймовірно, на кольори «Динамо»

    Зірку Мірчі Луческу на алеї слави біля «Донбас Арени» облили фарбою синього кольору. Ймовірно, такі дії стали відповіддю на пропозицію румунського фахівця «поїхати в Донецьк і подивитися алею зірок всім критикам» після матчу за Суперкубок України проти Шахтаря (0:3). Вандали обрали фарбу синього кольору. Таким чином, не виключено, вони хотіли показати, кого наразі тренує румунський наставник. Адже багато прихильників «шахтаря» досі не пробачили Луческу перехід до табору «Динамо».

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    Луческу очолював «Шахтар» з 2004 до 2016 рік. За його керівництвом «гірники» утвердилися в ролі гранда українського футболу, вісім разів вигравши чемпіонат України і п'ять разів Кубок країни. За Луческу «Шахтар» виграв перший європейський трофей – Кубок УЄФА в 2009 році.

    З 2020 року Луческу очолює київське «Динамо». Після приходу румунського тренера кияни виграли чемпіонат, Кубок і Суперкубок країни, нагадує «Спортарена».

    Ультрас «Динамо» також не прийняли призначення Луческу на пост головного тренера клубу: влаштовували акції протесту і навіть на певний час припинили активну підтримку команди.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Мірча Луческу
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    Зірку Луческу біля «Донбас-Арени» в окупованому Донецьку залили фарбою (фото)