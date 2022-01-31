В Пекіні перед Олімпіадою зафіксовано рекордну кількість зараження коронавірусом

20 позитивних тестів – це найбільша кількість за останні півтора роки в столиці Китаю

У столиці Китаю було виявлено найбільшу кількість випадків зараження коронавірусом за останні півтора роки. За даними Національної комісії охорони здоров'я, в Пекіні за останню добу було зареєстровано 20 нових випадків захворювання. Як повідомляє ВВС, це найвищий показник з червня 2020 року.

Як зазначається, місцева влада ухвалила рішення, що деякі райони будуть закриті на локдаун. Мешканці столиці мають пройти тестування.

За останніми даними організаторів Олімпійських ігор, було виявлено 34 нових випадки зараження коронавірусом серед співробітників та спортсменів, пов'язаних з Олімпіадою.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться у Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року.