Збірна України з біатлону на Олімпіаді виступить без тренера

Юрай Санітра не допоможе команді на Олімпіаді

Юрай Санітра заразився коронавірусом і відправлений на самоізоляцію

Чоловіча збірна України з біатлону залишилася без тренера. На Олімпіаді Дмитро Підручний і компанія зможе отримувати консультації від Юрая Санітри лише телефоном. Обидва тести словацького наставника дали позитивний результат і він відправлений на самоізоляцію. Враховуючи, що перші старти біатлоністів у Пекіні-2022 відбудуться вже 5 лютого, то Санітра після карантину зможе допомогти команді, коли Олімпіада перетне екватор.

Перші старти на Іграх в біатлоні відбудуться 5 лютого – на Олімпіаді відбудеться змішана естафета.

Раніше українська бобслеїстка зіштовхнулася з незвичною проблемою після прибуття в Пекін.

Тим часом коронавірус звалив дворазового олімпійського чемпіона перед Іграми в Пекіні.