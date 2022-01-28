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    Збірна України з біатлону на Олімпіаді виступить без тренера

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    Юрай Санітра не допоможе команді на Олімпіаді - Збірна України з біатлону на Олімпіаді виступить без тренера
    Юрай Санітра не допоможе команді на Олімпіаді
    фото з відкритих джерел

    Юрай Санітра заразився коронавірусом і відправлений на самоізоляцію

    Чоловіча збірна України з біатлону залишилася без тренера. На Олімпіаді Дмитро Підручний і компанія зможе отримувати консультації від Юрая Санітри лише телефоном. Обидва тести словацького наставника дали позитивний результат і він відправлений на самоізоляцію. Враховуючи, що перші старти біатлоністів у Пекіні-2022 відбудуться вже 5 лютого, то Санітра після карантину зможе допомогти команді, коли Олімпіада перетне екватор.

    Перші старти на Іграх в біатлоні відбудуться 5 лютого – на Олімпіаді відбудеться змішана естафета.

    Раніше українська бобслеїстка зіштовхнулася з незвичною проблемою після прибуття в Пекін.

    Тим часом коронавірус звалив дворазового олімпійського чемпіона перед Іграми в Пекіні.

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    Теги: Олімпіада Дмитро Підручний Юрай Санітра
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    Збірна України з біатлону на Олімпіаді виступить без тренера