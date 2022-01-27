Тренера збірної України з біатлону ізолювали через два негативні тести на коронавірус

Юрай Санітра перебуває в окремому приміщенні і 28 січня здасть ще один ПЛР-тест

Збірна України з біатлону прибула до Пекіна, де з 4 по 20 лютого пройдуть Олімпійські ігри. Всі спортсмени і тренери без проблем пройшли контроль, а затримався лише наставник чоловічої команди Юрай Санітра.

Перший взятий у нього тест дав позитивний результат, але два наступних показали, що інфекція в його організмі відсутня. Хоч як там було, а словаку не дозволили приєднатися до команди. Він перебуває в окремому приміщенні до розпорядження організаційного комітету Олімпійських ігор-2022. Планується, що завтра буде здано ще один тест.

Тим часом стало відомо, що мазки на інфекцію знімають навіть з саней, які прибувають у контейнерах. З цією проблемою зіштовхнулася й українська бобслеїстка.

Тим часом лижниця дивом вижила в ДТП і пропустить Олімпіаду.