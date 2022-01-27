  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Тренера збірної України з біатлону ізолювали через два негативні тести на коронавірус

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Юрай Санітра не може приєднатися до команди - Тренера збірної України з біатлону ізолювали через два негативні тести на коронавірус
    Юрай Санітра не може приєднатися до команди
    фото з відкритих джерел

    Юрай Санітра перебуває в окремому приміщенні і 28 січня здасть ще один ПЛР-тест

    Збірна України з біатлону прибула до Пекіна, де з 4 по 20 лютого пройдуть Олімпійські ігри. Всі спортсмени і тренери без проблем пройшли контроль, а затримався лише наставник чоловічої команди Юрай Санітра.

    Перший взятий у нього тест дав позитивний результат, але два наступних показали, що інфекція в його організмі відсутня. Хоч як там було, а словаку не дозволили приєднатися до команди. Він перебуває в окремому приміщенні до розпорядження організаційного комітету Олімпійських ігор-2022. Планується, що завтра буде здано ще один тест.

    Тим часом стало відомо, що мазки на інфекцію знімають навіть з саней, які прибувають у контейнерах. З цією проблемою зіштовхнулася й українська бобслеїстка.

    Тим часом лижниця дивом вижила в ДТП і пропустить Олімпіаду.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада біатлон Юрай Санітра
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Тренера збірної України з біатлону ізолювали через два негативні тести на коронавірус