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    Лижниця дивом вижила в ДТП і пропустить Олімпіаду

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    Лаура Моура дивом вижила в аварії - Лижниця дивом вижила в ДТП і пропустить Олімпіаду
    Лаура Моура дивом вижила в аварії
    фото з відкритих джерел

    Водій, який віз спортсменку, загинув на місці

    Лаура Моура, бразильська лижниця, пропустить Олімпіаду в Пекіні через ДТП, в яке вона потрапила під час переїзду з Австрії до Німеччини, звідки вона мала вилетіти до Пекіна. Авто, в якому вона була, не розминулося з вантажівкою.

    Водій, який привозив Моуру до Німеччини, загинув на місці. 27-річна лижниця отримала переломи руки та ноги. Вона була госпіталізована.

    Сама спортсменка заявила, що вона сиділа на задньому сидінні і залишилася живою лише завдяки пристегнутому ременю безпеки. Також Моура повідомила, що пропустить Олімпіаду в Пекіні і відновлюватиметься від пошкоджень, отриманих в аварії.

    Зимові Олімпійські ігри 2022 року відбудуться з 4 по 20 лютого.

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    Теги: ДТП Олімпіада
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    Лижниця дивом вижила в ДТП і пропустить Олімпіаду