Лижниця дивом вижила в ДТП і пропустить Олімпіаду

Водій, який віз спортсменку, загинув на місці

Лаура Моура, бразильська лижниця, пропустить Олімпіаду в Пекіні через ДТП, в яке вона потрапила під час переїзду з Австрії до Німеччини, звідки вона мала вилетіти до Пекіна. Авто, в якому вона була, не розминулося з вантажівкою.

Водій, який привозив Моуру до Німеччини, загинув на місці. 27-річна лижниця отримала переломи руки та ноги. Вона була госпіталізована.

Сама спортсменка заявила, що вона сиділа на задньому сидінні і залишилася живою лише завдяки пристегнутому ременю безпеки. Також Моура повідомила, що пропустить Олімпіаду в Пекіні і відновлюватиметься від пошкоджень, отриманих в аварії.

Зимові Олімпійські ігри 2022 року відбудуться з 4 по 20 лютого.