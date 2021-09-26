В українському спорті спалахнув расистський скандал. Хокеїст зобразив мавпу (відео)

В центральному матчі туру в Українській хокейній лізі «Кременчук» здолав «Донбас»

Нападник «Кременчука» Андрій Денискін був вилучений до кінця матчу з «Донбасом» за расистський жест на адресу темношкірого хокеїста суперника, 24-річного Джейла Смерека. Український хокеїст почистив перед американським гравцем команди суперників невидимий банан і зробив вигляд, що їсть його. Гравця вилучили до кінця зустрічі. Пресслужба УХЛ повідомляє, що поведінку гравця буде розглянуто під час засідання дисциплінарного комітету.

Після гри Денискін приніс вибачення Смереку, пояснивши вчинок надмірними емоціями, які вирували під час центрального матчу четвертого туру.

Втім, малим штрафом хокеїст навряд чи відбуде. Його вчинок вже засудили в Український хокейній лізі, а ХК «Донбас» вимагає жорсткого покарання.