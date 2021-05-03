«Донбас» зіграє в хокейній Лізі чемпіонів

Український клуб отримав wild card і виступить у єврокубках уперше за два роки

Чемпіон України «Донбас» повертається на міжнародну арену. На сайті хокейної Ліги чемпіонів (CHL) з'явилася інформація про надання команді wild card на участь у турнірі.

За інформацією CHL, донеччани гратимуть у Києві.

«Донбас» вигравав Континентальний кубок IIHF в 2013-му році і виступав в Континентальній хокейній лізі в 2012/13 і 2013/14 роках.

Останній раз у Європі «Донбас» грав 2019 року. У третьому раунді в групі F суперниками донеччан були польська «Краковія», казахський «Бейбарис» і білоруський «Німан». Тоді донеччагам не вдалося кваліфікуватися в Суперфінал турніру.

У нинішньому сезоні «Донбас» у фінальній серії плей-офф Української хокейної ліги з рахунком 4:0 обіграв київський «Сокіл».

Ліга чемпіонів через пандемію коронавирусу пропустила сезон 2020/2021 років.