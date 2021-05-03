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    «Донбас» зіграє в хокейній Лізі чемпіонів

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    Чемпіони України повертаються на міжнародну арену - «Донбас» зіграє в хокейній Лізі чемпіонів
    Чемпіони України повертаються на міжнародну арену
    Фото ХК Донбас

    Український клуб отримав wild card і виступить у єврокубках уперше за два роки

    Чемпіон України «Донбас» повертається на міжнародну арену. На сайті хокейної Ліги чемпіонів (CHL) з'явилася інформація про надання команді wild card на участь у турнірі.

    За інформацією CHL, донеччани гратимуть у Києві.

    «Донбас» вигравав Континентальний кубок IIHF в 2013-му році і виступав в Континентальній хокейній лізі в 2012/13 і 2013/14 роках.

    Останній раз у Європі «Донбас» грав 2019 року. У третьому раунді в групі F суперниками донеччан були польська «Краковія», казахський «Бейбарис» і білоруський «Німан». Тоді донеччагам не вдалося кваліфікуватися в Суперфінал турніру.

    У нинішньому сезоні «Донбас» у фінальній серії плей-офф Української хокейної ліги з рахунком 4:0 обіграв київський «Сокіл».

    Ліга чемпіонів через пандемію коронавирусу пропустила сезон 2020/2021 років.

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    Теги: Ліга чемпіонів хокей ХК Донбас
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